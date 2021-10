Amigos y familiares lloran la muerte del llamado Rey del Wepa El sonidero Juan Manuel Quistián fue ejecutado este martes en San Luis Potosí, México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo sonidero está de luto tras la repentina muerte de Juan Manuel Quistián, mejor conocido como el Rey del Wepa y líder del Kiss Sound. De acuerdo a las autoridades mexicanas, el incidente ocurrió a las 3:30 de la madrugada de este martes, en la ciudad de San Luis Potosí, en México. La Fiscalía General del Estado reportó que el hombre que popularizó la cumbia entre los jóvenes, iba al timón de una camioneta blanca marca Nissan Kicks y se encontraba cerca de una gasolinera cuando fue interceptado por sujetos armados que viajaban en otro vehículo, y que abrieron fuego en su contra con armas de alto calibre y luego se dieron a la fuga. Quistián recibió numerosos impactos de bala que le provocaron la muerte instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante las primeras diligencias de la unidad de investigación de la policía mexicana, se determinó que el sonidero también conocido como El Tontín, recibió balazos en la cabeza y el tórax. A tan sólo horas de su asesinato, familiares, amigos y fanáticos acudieron a darle el último adiós al mexicano que atraía a las masas honrando el género sonidero, organizando bailes en las zonas más populares de su ciudad. "A seguir tocando cumbia en el cielo carnal", escribió uno de sus colegas en su cuenta de Twitter. "Hoy en el barrio, la cumbia suena triste por la partida". Juan Manuel Quistián, El Rey del Wepa Juan Manuel Quistián, El Rey del Wepa | Credit: Robe Metamorfo/Instagram Debido a su popularidad entre los jóvenes menos afortunados de su país, las puertas de la política se le abrieron al empresario, que fungió como director de Atención a la Juventud de su municipio, durante la administración del presidente municipal Ricardo Gallardo Cardona, quien, de acuerdo al diario Zócalo, ha sido vinculado con el narcotráfico. Por el momento, las autoridades no han realizado ningún arresto, ni se han pronunciado sobre alguna persona de interés en conexión con el homicidio. No obstante, aseguran que han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

