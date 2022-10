Amigos de joven asesinado escucharon sus gritos a través de un videojuego Los amigos de Varun Manish Chheda, un estudiante universitario que fue asesinado, dicen que lo oyeron gritar a través de un videojuego, sin poder ayudarlo. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los amigos de Varun Manish Chheda, de 20 años, un estudiante universitario de Perdue, estaban jugando un videojuego con él cuando fue asesinado. Sus amigos aseguran que lo escucharon gritar —a través del videojuego— pero no pudieron hacer nada para salvar su vida. El joven fue encontrado muerto en su habitación en la universidad después de que su compañero de cuarto, otro estudiante universitario, supuestamente lo asesinara. El sospechoso ha sido identificado como Ji Min "Jimmy" Sha, de 22 años, quien llamó al 911 para reportar el asesinato. Uno de los amigos, Andrew Wu, dijo que estaba jugando un videojuego con Chheda cuando lo escuchó gritar. Otro amigo, Arunabh Sinha, dijo a NBC News que Chheda estaba jugando videojuegos y chateando en su computadora y qué él escuchó sus gritos. Durante el brutal ataque, los amigos no entendían lo que estaba pasando. Varun Manish Chheda y Ji Min Sha Varun Manish Chheda y Ji Min Sha | Credit: Facebook; Tippecanoe County Jail El detective Matt Rosenbarger —quien trabaja para la policía de la Universidad de Perdue— dijo a al canal WTHR que Sha es un estudiante universitario de Corea del Sur que estaba estudiando seguridad cibernética. El jefe de la policía, Lesley Weite, informó durante una conferencia de prensa que Sha había sido detenido y acusado de asesinato. Varun Manish Chheda Varun Manish Chheda | Credit: Facebook Chheda —quien estaba por graduarse de ciencia de datos— sufrió múltiples heridas y su muerte fue descrita como un homicidio según resultados preliminares de su autopsia, reporta NBC. Sha dijo "amo a mi familia", cuando las autoridades lo arrestaron. Varios estudiantes de la Universidad de Perdue que vivían en el mismo edificio que Chheda se quejaron de que se enteraron del crimen en las noticias, horas después de lo sucedido. Ji Min “Jimmy” Sha Ji Min Sha | Credit: Tippecanoe County Jail SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me dejó en shock que fue en nuestro edificio", dijo Kolitha Perera, un estudiante vecino de la víctima a NBC News.

