Acoso y amenazas de varias personas a sus vecinos sanitarios por miedo a que les contagien el coronavirus Debido al pánico al Covid-19, vecinos de diferentes lugares amenazan a enfermeros y médicos para que dejen su domicilio y provoquen un posible contagio. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mientras desde buena parte de los rincones del mundo millones de personas salen a sus balcones a aplaudir a médicos y enfermeros por su labor en esta crisis que ha provocado el coronavirus, hay otros donde ocurre exactamente lo contrario. Varios sanitarios españoles han denunciado el acoso diario que sufren por parte de sus vecinos que, temerosos de contagiarse con el Covid-19, les tratan mal, les cuelgan carteles y les ‘invitan’ a que se vayan de sus edificios por miedo a que traigan con ellos ‘el bicho’. A través de las redes sociales, decenas de personas, trabajadores de hospitales y centros médicos, han dado voz a este hecho cada vez más habitual que les tiene en un sinvivir. Este anestesiólogo hacía públicos los escritos que sus vecinos le habían dejado en su puerta donde le piden que por favor no vuelva a casa por el peligro que eso implica para los niños y ancianos residentes en el lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sí, esto está pasando, y no es un caso aislado. Desafortunadamente también hay quienes consideran una amenaza su estancia en la comunidad y les hacen la vida imposible para ahuyentarles. Incluso les prohíben que usen el ascensor y zonas comunes. Se les olvida que estos profesionales conviven diariamente con el virus y saben cómo hacerle frente y cuidarse de él. Hay casos en los que incluso han echado lejía en la cerradura. Testimonios que demuestran que en medio de algo tan horrible sale siempre lo mejor pero también lo peor del ser humano. Las víctimas han decidido denunciarlo públicamente para que se sepa y se vea que no todo son aplausos y solidaridad, también está la otra cara de la moneda. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

Close Share options

Close View image Acoso y amenazas de varias personas a sus vecinos sanitarios por miedo a que les contagien el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.