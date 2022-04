Mujer metió a niño dentro de secadora de ropa y la encendió, causándole heridas al pequeño Amber Chapman, de Florida, fue acusada de meter a un niño de 4 años que ella estaba cuidando dentro de una secadora de ropa. El pequeño dijo a la policía que había dado vueltas dentro de la máquina y resultó herido. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer en Florida fue arrestada por meter a un niño de 4 años que ella estaba cuidando dentro de una secadora de ropa y encender la máquina, reporta The New York Post. El incidente ocurrió en Florida y ha causado conmoción. Amber Chapman, de 35 años, fue acusada de abuso infantil después de que el niño le dijera a las autoridades que la mujer lo había puesto dentro de la secadora con toallas y que él había "dado vueltas y vueltas" dentro del aparato. El niño fue llevado de emergencia al hospital con moretones alrededor de los ojos, los oídos, los hombros y la espalda. El pequeño dijo que la mujer había abierto la puerta de la máquina caliente en un momento, pero luego la volvió a cerrar con el niño gritando adentro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amber Chapman Amber Chapman | Credit: Lake County Sheriff's Office El reporte médico reveló que las heridas del menor respaldan el testimonio del niño. Los policías arrestaron a Chapman y la mujer luego fue liberada tras pagar una fianza de $15,000. Chapman enfrenta cargos de abuso infantil.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mujer metió a niño dentro de secadora de ropa y la encendió, causándole heridas al pequeño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.