Amazon retira de la venta adornos de Navidad con imágenes de un campo de concentración judío Amazon retira de la venta unos adorndo navideños que estaban decorados con imágenes del campo de concentración judío de Auschwitz. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Amazon ha retirado de la venta una serie de adornos navideños decorados con imágenes de un campo de concentración judío y que despertaron una lluvia de críticas en redes. Estrellas, esferas y campanas hechas de cerámica y pintadas con imágenes de las siniestras puertas y alambradas de Auschwitz -donde fallecieron por lo menos 1.1 millones de personas durante el holocausto judío, en la Segunda Guerra Mundial- se ofrecían en el sitio y fueron retiradas hasta hace muy poco. Increíblemente fueron representantes del museo Auschwitz Memorial, en Oświecim, Polonia, quienes sonaron las alarmas sobre dichos productos al ser detectados en redes. "Vender adornos navideños con imágenes de Auschwitz no parece ser lo más apropiado, de hecho es bastante inquietante e irrespetuoso", se dijo en la cuenta oficial de Twitter de dicha institución, que guarda las memorias de tan macabro sitio para que futuras generaciones no olviden lo sucedido ahí. Los artículos eran comercializados por medio de la empresa "Fcheng", según indica People. La denuncia del museo no hizo más que destapar otros siniestros productos, como un tapete para el ratón de la computadora que mostraba un tren similar a los que cargaban a los detenidos a los campos de concentración y que al parecer también ha sido retirado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El campo de concentración de Auschwitz, operado por los Nazis, abrió sus trístemente célebres puertas en 1940. Sobre su entrada principal aún permanece la leyenda "Arbeit macht frei" ("El trabajo libera"). El infame sitio cerró sus puertas el 27 de enero de 1945 luego de aniquilar en sus terrenos a más de un millón de personas en cámaras de gas y por agotamiento y hambruna. Advertisement

