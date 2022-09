¿Allison María Castro fue asesinada por su exnovio? La policía pide ayuda para encontrarla Allison María Castro sigue desaparecida, pero la policía sospecha que fue asesinada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades en Arkansas han acusado a un hombre de 29 años de matar a su exnovia, de 28 años, cuyo cadáver aún no ha sido encontrado. La policía llegó a la residencia de Kacey Jennings el 19 de septiembre tras recibir una llamada sobre alguien que había sufrido una sobredosis, reporta PEOPLE. Cuando llegaron encontraron a Jennings "experimentando una aparente sobredosis de droga", según las autoridades. Los oficiales también encontraron varios documentos en la escena "indicando que Jennings posiblemente mató" a su exnovia, Allison María Castro, y él se deshizo del cadáver. Los familiares de la joven dijeron que Jennings y Castro tenían una relación amorosa y vivían juntos. Los seres queridos de Castro dijeron que no habían podido contactarla por teléfono y estaban preocupados por su seguridad. Allison Maria Castro Allison Maria Castro | Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Castro, quien es de Hawaii, fue reportada como desaparecida y los detectives comenzaron a investigar su caso. Descubrieron información adicional que los llevó a obtener una orden de arresto contra Jennings por "asesinato y abuso de un cadáver", según las autoridades. El hombre fue arrestado el 26 de septiembre tras ser dado de alta de un centro médico. Kacey Jennings Kacey Jennings | Credit: Fayetteville Arkansas Police Department Jennings sigue en custodia de la policía. No se sabe si él tiene un abogado que lo represente. Una página de GoFundMe fue creada para recaudar dinero para poder llevar los restos de Castro a Hawaii cuando encuentren el cadáver de la joven. El caso sigue bajo investigación y la policía pide ayuda. Si tiene información llame al (479) 587-3555. Si eres víctima de violencia doméstica, llama a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son confidenciales y se habla español.

