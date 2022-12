Fallece a los 21 años la influencer Ali Spice con otras dos personas en Florida Ali Spice falleció la madrugada del domingo junto a otras dos personas en un accidente de tráfico en una carretera de Florida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexandra Dulin Alexandra Dulin | Credit: alidspicexo/IG La influencer de redes sociales Alexandra Dulin, conocida como Ali Spice, falleció en la madrugada del domingo junto a otras dos personas en un accidente de tráfico en una carretera de Florida. Según comunicó la Patrulla de Carreteras de Florida al canal local Fox 35 de Orlando, un conductor en un Toyota Tacoma iba en dirección contraria en una carretera estatal el domingo alrededor de las 2 a.m. cuando impactó al vehículo de la marca Infinity en el que viajaba la joven de 21 años. Junto a Spice fallecieron una joven de 22 años de New Smyrna Beach y uno de 25 años de Daytona Beach, de acuerdo con la canal local WKMG. The Daytona Beach News-Journal indicó que el conductor del autor en que iba la influencer era su novio de también 21 años, quien resultó gravemente herido. Además de Dulin, las otras víctimas fueron identificadas como Kyle Moser y Ava Fellerman. Detrás del auto también iba una mujer de 36 años que sufrió heridas graves, según dijo la Patrulla de Carreteras de Florida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades dijeron que el conductor de Toyota se dio a la fuga a pie. El automóvil ha sido incautado y las autoridades están en proceso de obtener una orden de registro para determinar quién lo conducía, según Fox 35. El padre de Dulin dijo a Fox 35 que su hija, quien tiene más de 96,000 seguidores en Instagram y 919,000 seguidores en TikTok, "era una joven orgullosa y trabajadora que forjó su propio camino empresarial… y lo hizo sola. Sabía cómo combinar un mensaje de ayuda a las personas y sabía cuándo necesitaba hacerlo". También está pidiendo justicia no solo por su hija, sino por todas las víctimas: "Solo quiero ver justicia", sostuvo.

