¡Asesinan a miembros de la familia del cantante Alfredo Olivas! La noticia ha causado conmoción en Guadalajara. Su hermano, su cuñada, su sobrino.... Aquí los detalles del escalofriante suceso. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un violento caso sacudió hoy a México: tres familiares del cantante Alfredo Olivas fueron asesinados a balazos cuando circulaban en su auto por el Periférico Poniente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Al volante iba el hermano del cantante, Irving, de 26 años, junto a su esposa, mientras que sus dos hijos, una niña de cuatro años y un bebé de casi dos, estaban sentados en la parte trasera junto a la niñera. Según aseguró el portal Metro World News, dos vehículos rodearon el auto en el que viajaba la familia al mediodía y varios sujetos abrieron fuego desde ellos. El hermano de Alfredo Olivas falleció en el acto y perdió así el control del auto, estrellándose contra el muro del subterráneo. También falleció su esposa y su bebé de un año y ocho meses, mientras que la nanny sobrevivió junto a la primogénita de la familia, quien solo resultó herida en una mano. Alfredo Olivas Credit: IG Alfredo Olivas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La niñera relató como al reventarse los cristales, se agachó con los niños, pero las balas ya habían alcanzado al más pequeño. Según Metro World News un policía aseveró que: "no tenemos datos de posibles causantes, nada más como le refiero, se recibió el reporte de que estaba impactado el vehículo con impactos de proyectil de arma de fuego, más no nos dieron características de los causantes", afirmó. Según apunta el mismo portal, no es la primera vez que el artista y su familia han sido víctimas de atentados similares. El medio El Imparcial reveló que al lugar del siniestro acudieron elementos de la Fiscalía y el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para realizar la investigación de los hechos y recoger los cadáveres. Descansen en paz.

Share options

Close Login

View image ¡Asesinan a miembros de la familia del cantante Alfredo Olivas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.