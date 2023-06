Alfonso Herrera comparte como nunca la espeluznante experiencia que vivió en Ucrania: "No sabes qué pueda pasar" Exclusiva: El actor mexicano y ex RBD cuenta lo que vivió en Polonia, Eslovaquia y Ucrania en su papel de Embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alfonso Herrera, el reconocido actor mexicano y ex RBD, acaba de realizar una de las misiones más admirables y emotivas de su vida: visitar a los niños y madres refugiados de la guerra en Ucrania. El padre de dos hijos, quien robó cámara en la aclamada serie Ozark (Netflix), visitó Polonia, Eslovaquia y Ucrania en su papel de embajador de buena voluntad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). "Jamás me imaginé estar en un país que está en un conflicto, que está en guerra", admite el protagonista de la cinta ¡Viva México!. "Me inspiró brutalmente la gran labor que está haciendo la ACNUR en la región". Durante dicha visita el artista mexicano convivió con menores de edad y mujeres desplazados por el conflicto. Pero la misión no estuvo extensa de peligros y ahí vivió una espeluznante experiencia ocurrida en la ciudad de Úzhgorod, frontera con Eslovaquia, donde al estar conviviendo con los niños sonó una alarma y tuvieron que esconderse, según él mismo narra. "Estábamos en [un] búnker y había niños de entre 4 y 8 años, niños de la edad de mis hijos que estaban dibujando, que estaban jugando", explica conmovido. "Y arriba... tú no sabes lo que pueda pasar. Eso no es normal. Ningún niño tiene que pasar por una situación de estas características". Como embajador de buena voluntad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el actor Alfonso Herrera se reunió con madre y niños refugiados de Ucrania en la Fundación Zustricz de Cracovia, Polonia, donde los niños realizan diversas terapias para superar el trauma de la guerra. Alfonso Herrera ex RBD visita Ucrania "[Regresé] con el corazón roto por las historias de separación, por las tragedias que escuchas te das cuenta de cómo la guerra parte familias, destruye ciudades y es brutal". Alfonso Herrera Alfonso Herrera ex RBD visita Ucrania Credit: © UNHCR/Jordi Matas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Mira arriba la entrevista completa con Alfonso Herrera sobre sus inolvidables experiencias Si quieres apoyar el trabajo que realiza puedes entrar a este enlace para conocer más de su trabajo y brindar tu apoyo: https://donate.unhcr.org/int/en/general

