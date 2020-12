Close

Encuentran muerta a la joven influencer Alexis Sharkey: los detalles del caso Un trabajador de la ciudad de Houston que iba conduciendo por una carretera se percató de unos pies entre los arbustos. “Te extrañaremos, amor”, lamentó la mamá de la joven. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras desaparecer durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias, la influencer Alexis Sharkey fue encontrada muerta en una carretera en Houston, según informó su familia. La joven de 26 años, que se había mudado con su esposo a la ciudad texana a principios de este año, abandonó su casa luego de una supuesta discusión el pasado viernes en la noche. Desde ese día no se le había visto ni se sabía nada de su paradero, según dijo su madre, Stacy Robinaul al canal local KPRC 2. "Es con el corazón profundamente roto que Mike y yo queremos hacerles saber a todos que se ha encontrado el cuerpo de Lexi. ¡No podemos empezar a agradecerles a todos por su amor y las amables palabras que ha extendido a nuestra familia!”, escribió Robinault en Facebook. “Por favor, denos este tiempo para lamentar esta increíble pérdida de nuestra familia y de este mundo. Te extrañaremos, amor", agregó. Image zoom Credit: F La madre, que aseguró que no había hablado con su hija desde antes del Día de Acción de Gracias, dijo que el esposo de Sharkey, Tom Sharkey, llamó el sábado para decirle que estaba desaparecida. “[Él] nos llamó para informarnos, y ahí es cuando, por supuesto, cualquier padre entra en pánico total”, dijo Robinault al canal ABC 13. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cuerpo sin vida de Sharkey fue encontrado al lado de una carretera de Houston, confirmó la policía el lunes. Las autoridades revelaron que un empleado de obras públicas de la ciudad fue quien encontró el cuerpo de una mujer desnuda alrededor de las 8 a.m. y que su identidad fue confirmada por las huellas dactilares. Los detectives de dijeron que el empleado descubrió el cadáver tras ver unos pies entre los arbustos cuando estaba circulando con su auto, informó ABC 6. Tras la noticia de su muerte, el esposo de la fallecida de 49 años le rindió homenaje y la llamó "la mujer más increíble". La pareja se casó en diciembre del año pasado y se mudó a Houston en enero, reportó el Daily Mail. La causa de la muerte aún no ha sido revelada y el caso sigue bajo investigación.

