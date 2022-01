Madre de 18 años que tiró a su bebé a la basura cuenta su historia ¿Por qué lo hizo? Alexis Ávila, de 18 años, fue captada en video botando a su bebé recién nacido en un basurero. La joven —que enfrenta cargos criminales— cuenta por qué lo hizo. Mira sus impacientes declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El video de Álexis Ávila, una joven de 18 años, botando a su hijo recién nacido en un contenedor de basura en Nuevo México, dejó a muchos en shock. La joven madre —quien enfrenta cargos criminales— contó su historia a las autoridades. Ávila fue liberada de la cárcel tras pagar una fianza de $10,000 dólares, reporta el diario The Daily Mail. Una cámara de seguridad captó el momento en que la joven madre tiró al bebé en el basurero y el pequeño fue recatado seis horas después. El niño estaba llorando dentro de una bolsa de basura y fue diagnosticado con hipotermia. Según reportes, el bebé está estable tras recibir atención médica, incluyendo oxígeno y una transfusión de sangre. Ávila enfrenta cargos de intento de homicidio y abuso infantil. La joven dijo a las autoridades que no sabía que estaba embarazada hasta que un día antes de dar a luz en el baño de la casa de sus padres. Ávila podría enfrentar hasta 15 años en prisión y tendrá que presentarse en la corte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alexis Avila hobbs police mugshot Alexis Avila | Credit: Hobbs Police La joven dijo que entró en pánico tras dar a luz y que había terminado su relación con el supuesto padre del bebé en agosto del 2021. El bebé todavía tenía el cordón umbilical cuando lo encontraron en el basurero detrás del centro comercial Broadmoor. Alexis Avila Credit: Toma de video Las tres personas que rescataron al bebé del basurero —identificadas como Michael Green, Hector Jesso y April Meadow— oyeron su llanto y al principio pensaron que se trataba de un perrito o un gatito. Martha Ávila, la madre de la acusada, le dijo a los investigadores que no sabía que no sabía que su hija estaba embarazada. Cuando las autoridades registraron la casa de la familia encontraron ropa ensangrentada. El caso ha causado gran conmoción.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre de 18 años que tiró a su bebé a la basura cuenta su historia ¿Por qué lo hizo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.