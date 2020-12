Close

Alexandria Ocasio-Cortez ha sido nombrada 'Empleada del mes' por Goya Foods La famosa marca de adobo le dio este título a la representante demócrata después de que le criticara por su apoyo a Donald Trump y esto disparase sus ventas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presidente ejecutivo de Goya Foods, Robert Unanue, ha hecho público el nombramiento de Alexandria Ocasio-Cortez de la 'Empleada del mes' de su reconocida empresa. Un título que muchos cuestionaban y no entendían después de las críticas de la congresista demócrata al CEO de esta compañía por su apoyo a las políticas de Donald Trump. Sus declaraciones contra él asegurando que iba a aprender a hacer su propio adobo fueron recibidas con gran malestar por parte de Unanue. Meses después ha decidido concederle ese título debido a la subida de las ventas de sus productos después de las declaraciones de Ocasio-Cortez. "Cuando nos boicoteó, nuestras ventas en realidad aumentaron un 1.000%", expresó Unanue al programa The Michael Berry Show. Image zoom Credit: PR Newswire/GOYA Foods Aunque había ironía en sus declaraciones, afirmó que los números subieron y que por tanto eso se tenía que agradecer. "A nuestras ventas les fue muy bien después de que ella recomendara hacer su propio adobo... Es nuestra heroína", continuó. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1281383352315125762%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcnnespanol.cnn.com%2F2020%2F07%2F10%2Falexandria-ocasio-cortez-el-chef-jose-andres-y-otros-critican-al-presidente-ejecutivo-de-goya-por-apoyar-a-trump%2F Alexandria no fue la única que criticaran al presidente de Goya por su apoyo a Trump, el cocinero y filántropo español José Andrés también alzó su voz para advertir a la marca de las políticas del entonces presidente sobre la detención de niños inmigrantes. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1281353233135476736%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcnnespanol.cnn.com%2F2020%2F07%2F10%2Falexandria-ocasio-cortez-el-chef-jose-andres-y-otros-critican-al-presidente-ejecutivo-de-goya-por-apoyar-a-trump%2F Con este gesto de Unanue nombrando a la congresista como 'Empleada del mes' la polémica vuelve a estar servida.

