Bikinazo de excandidata a gobernadora de Puerto Rico alborota las redes La funcionaria y empresaria Alexandra Lúgaro, excandidata a gobernadora de la isla, no se quedó callada y criticó que se diera importancia a su fotografía en la playa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexandra Lúgaro, excandidata a gobernadora de Puerto Rico, causó sensación en las redes sociales luego de que varios medios de comunicación publicaran unas fotos suyas en un bikini en una playa de la Isla del Encanto. La abogada y empresaria publicó una serie de imágenes en las que luce su figura en un traje de baño de dos piezas blanco mientras disfrutaba del clima soleado y la brisa marina en las orillas de Mar Chiquita, ubicada en el municipio de Manatí. "Al 2022: ¡Gracias por enseñarme la versión más fuerte de mí! Aprendí y sobreviví. ¡Ahora, arranca, que el 2023 viene en grande!", fue el mensaje que la abogada compartió en su perfil el pasado 1 de enero para dar la bienvenida al nuevo año. Si bien es cierto que la imagen cuenta con más de 10,000 'me gusta' y cientos de comentarios de sus seguidores admirando su belleza y enviándole mensajes positivos con motivo del inicio de este año, Lúgaro lanzó duras críticas a los medios de comunicación que usaron su retrato solo porque se puso un traje de baño. "Cuando apareces un periódico de la República Dominicana porque eres excandidata a la gobernación y te pusiste un traje de baño para ir a la playa. A mi hermanas de Puerto Rico y la República Dominicana: ¡Qué mucho nos queda por hacer!", escribió en sus historias de Instagram. Alexandra Lúgaro Credit: Instagram / Alexandra Lúgaro "Qué gobernadora más sexy y hermosa vamos a tener algún día", "feliz año nuevo", "guerrera", "bella", "espectacular figura", son algunos de los piropos que se leen en la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lúgaro anunció su retiro de la política en febrero del 2021 y es la actual Directora Ejecutiva del Centro de Innovación y Política Pública de Foundation for Puerto Rico. En la carta de renuncia que publicó en su red social de Facebook manifestó que "a veces en la vida es necesario reinventarnos, buscar nuevas rutas y pasarles a otros el batón para un nuevo tramo." Lúgaro obtuvo el 13.95% en las pasadas elecciones a gobernador en 2020, con lo que quedó en tercer lugar detrás de los candidatos de los partidos tradicionales. Cuatro años antes, siendo prácticamente una desconocida, sorprendió al obtener su candidatura independiente un total de 174,529 votos.

