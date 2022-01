Empleado hispano de Taco Bell fue asesinado a balazos por no aceptar un billete falso Alejandro García Ortega fue asesinado a tiros frente a su hijo en el restaurante Taco Bell donde trabajaba en Los Ángeles. El empleado se negó a aceptar un billete de $20 falso como pago. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un empleado hispano de Taco Bell en Los Ángeles fue asesinado a balazos, reporta el diario The New York Post. Alejandro García Ortega fue asesinado frente a su hijo por no aceptar un billete falso de $20 como pago. El violento incidente ocurrió el sábado en la noche, mientras García trabajaba en el drive-thru o auto-servicio del restaurante y fue agredido por alguien que trató de pagar con un billete falso. La víctima estaba trabajando junto a su hijo en el restaurante. El hijo de García intento defenderlo cuando surgió una discusión con dos hombres que intentaban pagar su comida con dinero falso. Durante la discusión, uno de los hombres comenzó a disparar desde su carro. El hijo de García intentó cerrar la ventanilla para detener las balas pero penetraron el cristal y el hombre fue herido en el torso. Nancy García del Sol, una prima de la víctima, contó al diario que el impacto de bala dañó su corazón y lo mató. Taco Bell Credit: (Spencer Platt/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún no se han realizado arrestados relacionados a este caso, informó la policía. No se han revelado las identidades de los asesinos ni más detalles de la investigación. Alejandro Garcia taco bell killed Credit: GOFUNDME La familia de García reveló que él trabajaba en Taco Bell un día a la semana para ganar dinero adicional para su familia. La muerte de Alejandro García Ortega deja desconsolada a su familia, especialmente a sus tres hijos. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Empleado hispano de Taco Bell fue asesinado a balazos por no aceptar un billete falso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.