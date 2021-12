Alec Baldwin habla por primera vez sobre el asesinato ocurrido en el set de Rust El actor ha sido señalado como uno de los presuntos responsables de la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han pasado seis semanas desde que el actor Alec Baldwin fuera señalado como uno de los responsables de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, en el set de grabación de la cinta Rust. Desde entonces, el actor ha cooperado ampliamente con las autoridades para recrear los hechos que truncaron la vida de la dedicada madre de 42 años. Pero el incidente, donde además resultó herido el director Joel Souza, aún lo persigue. Para aclarar los rumores y conceptos erróneos de fuentes poco fidedignas sobre lo sucedido, el actor detalló por primera vez sus recuerdos sobre ese fatídico día. En una emotiva entrevista para el noticiero de la cadena ABC, Baldwin aseguró que haría cualquier cosa por cambiar lo sucedido, reportó People. "Quería venir a hablar contigo para decir que haría lo que fuera para enmendar lo que sucedió", dijo el actor al reconocido periodista George Stephanopoulos. "Quiero asegurarme de no parecer como la víctima, porque en esto hay dos víctimas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ABC News - George Stephanopoulos Has The First Exclusive Interview with Actor Alec Baldwin Alec Baldwin | Credit: Photo by Jeff Neira/ABC via Getty Images Baldwin explicó que, al momento del accidente, él y Hutchins se encontraban ensayando una escena en el Rancho Bonanza Creek, en Nuevo México, que lo mostraría cortando cartucho, por lo que la directora le estaba señalando la posición exacta donde debería quedar su mano. Pero antes, aseguró que ambos pensaron que el arma no tenía balas. "Los dos asumimos que la pistola estaba vacía, aparte de esas balas ficticias", declaró Baldwin. "Y corté cartucho y le dije, '¿Ves eso? ¿Ves esto? ¿Ves esto?'… y luego solté el gatillo y la pistola se disparó", contó Balwin. El actor recordó que apuntó la pistola justo a un lado de la cámara de Hutchins, tal como ella se lo había instruido, de acuerdo a CNN. "Sostuve la pistola donde me dijo que la sostuviera, lo cual terminó siendo justo debajo de su axila, fue lo que me dijeron", declaró. "Nunca apuntaría una pistola a alguien y apretaría el gatillo, jamás". ABC News - George Stephanopoulos Has The First Exclusive Interview with Actor Alec Baldwin Alec Baldwin | Credit: Photo by Jeff Neira/ABC via Getty Images Durante la entrevista, el actor hizo hincapié a que la pistola debía de estar vacía, por lo que la pregunta a contestar aún permanece: ¿De dónde salió la bala? "La pistola estaba supuesta a estar vacía. Me dijeron que me habían dado una pistola vacía", afirmó. "Alguien puso una bala en la pistola, una bala que ni siquiera se suponía que estuviera allí [en el set]. ¿De dónde salió esa bala? Alguien las trajo al set de grabación y una terminó en el arma. Alguien es responsable por lo que sucedió y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo". Durante la reveladora y emotiva conversación, en la que recordó a Hutchins como una mujer a la que todos querían y admiraban, el actor no pudo contener las lágrimas. "Era alguien querida por todos con los que trabajaba, y admirada", expresó. World Premiere Of National Geographic Documentary Films' THE FIRST WAVE At Hamptons International Film Festival Alec Baldwin | Credit: Photo by Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic De acuerdo a una experta en lenguaje corporal consultada por los medios, el actor estaría diciendo la verdad cuando asegura que no apretó el gatillo. Según Patti Wood, su comportamiento durante la explosiva entrevista fue completamente honesto. "Cuando dice que no apretó el gatillo, es explosivo, lo que significa que está destruyendo la frase 'el gatillo no fue apretado'", comentó Wood al diario Sun. "Está derrumbando cada palabra para enfatizarla con gran fuerza. No duda en que el gatillo no fue apretado. Al contrario, lo marca, lo cual indicaría que así lo siente realmente y lo más seguro es que sea verdad". El incidente ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando el actor aparentemente disparó un arma de fuego de utilería, impactando a la directora de fotografía y al director Souza. Los detectives del caso y los reportes de balística podrán detallar las circunstancias de lo que luego de las declaraciones de Balwin es aún mucho más misterioso. Aún estaría por determinar cómo se disparó el arma y qué tipo de proyectil fue lanzado.

