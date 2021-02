Close

Alcalde de Miami: una "falta de respeto" que Pepillo Origel se pusiera la vacuna en Florida Francis Suárez condenó al presentador mexicano por viajar a la Florida para ponerse la vacuna cuando aún hay residentes de su ciudad esperando en la cola. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El alcalde de Miami, Francis Suárez, arremetió contra el comunicador mexicano Juan José Pepillo Origel por haber viajado de México al sur de la Florida para obtener la vacuna contra la COVID-19 cuando aún hay residentes de su ciudad que no la han obtenido. Suárez ordenó una investigación para averiguar si se le puede aplicar algún tipo de sanción al al expresentador de Televisa, que se vanaglorió en las redes de haber obtenido esta semana la segunda dosis de la vacuna en Miami. "Es una gran falta de respeto el hecho de que gente venga desde afuera, se burlan de nosotros, se ponen por enfrente de la línea y eso es algo que insulta en realidad a los residentes de nuestra comunidad", comentó Suárez a la cadena Telemundo. "Cualquier castigo bajo la ley se debe de implementar lo más severo posible". A finales de enero, Origel viajó exclusivamente a Miami para ponerse la primera dosis de la vacuna, lo que le generó críticas. El presentador se defendió compartiendo un mensaje del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el que se señalaba que todo el mundo tiene acceso a la vacuna independientemente de su estatus migratorio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Obtenida la primera dosis, Origel viajó nuevamente a la Ciudad del Sol para recibir la segunda dosis. El comentarista anunció su llegada a Miami por todo lo alto y destacó lo fácil que le fue entrar al país. "Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna. Vine a ponerme la segunda vacuna….Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la [visa], nada, aquí ando, camine y camine", dijo entre carcajadas en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram. Suárez aseguró que no se detendrá hasta lograr que se apliquen las sanciones correspondientes, tanto al presentador como a todo el que haya incumplido los protocolos que rigen la administración de las vacunas.

