Las celebridades se vuelcan con Alberto Ciurana, directivo de TV Azteca, en terapia intensiva por COVID-19 Días después de anunciar su contagio por las redes sociales, el responsable de contenido y distribución del canal fue internado tras sufrir síntomas graves. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 10 de marzo, Alberto Ciurana compartía un mensaje en su perfil de Instagram confirmando que había contraído el coronavirus. "Lamento comunicarles que estoy contagiado de COVID-19. Tengo síntomas leves pero requieren de atención médica", escribía el director de contenido y distribución de TV Azteca. Apenas días después, el directivo de la cadena era internado tras sufrir síntomas de gravedad. Así lo confirmó también en sus redes el periodista Gustavo Adolfo Infante quien anunciaba que se encuentra "muy delicado". La ironía de esta triste noticia que el propio Alberto confesó tras enfermarse es que ya había sido vacunado de la primera dosis contra el virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Personalidades del mundo del arte, la actuación y la música han querido hacerle llegar todo su apoyo y cariño en estos difíciles momentos. "Muchas bendiciones", le escribió José Ron. "Cuídate mucho", añadió Sharis Cid. "Pronta recuperación, a cuidarse y descansar. Fuerte abrazo", publicó Daniel Bisogno. "Espero te recuperes pronto", le deseó Fabiola Campomanes.

