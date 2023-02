Hallan a joven madre embarazada sin vida al lado del auto en que dormía su hijo de 2 años Alana Sims, de 22 años, quien tenía cinco meses de embarazo, fue encontrada muerta al lado de un auto donde dormía su hijo de 2 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una madre de 22 años, que tenía cinco meses de embarazo, fue encontrada muerta en la Florida un vecindario residencial al lado del auto en que dormía su hijo de casi dos años. El niño de 23 meses fue encontrado durmiendo dentro del vehículo, al lado del cadáver de su madre Alana Sims, reporta People. Su hijo, que está por cumplir dos años el próximo mes, no sufrió daños físicos, y está con la familia de Alana, que está desolada por la muerte de su ser querido. "Alana era la mejor persona. No vivía rodeada de problemas", dijo su madre Shahlevi Sims a People. Alana fue encontrada muerta por el Departamento de Policía de Tampa al lado de su camioneta Ford EcoSport. Su cuerpo había sufrido golpes, según las autoridades y el caso se está investigando como un homicidio. "Era una persona con los pies en la tierra", dijo su madre. "A ella le encantaba estar con sus sobrinas. Ella amaba a su hijo y a su familia". Alana Sims Alana Sims | Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crystal Clark, vocera del Departamento de Policía de Tampa, dijo que al parecer fue una agresieon premeditada. Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar a pagar los gastos fúnebres de Alana. Si tiene información sobre este caso, llame al Departamento de Policía de Tampa al 813-231-6130.

