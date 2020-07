La muerte del niño Frankie González, encontrado en un basurero en Texas, fue homicidio El resultado preliminar de la autopsia determinó que el menor de 2 años murió por “violencia homicida y heridas causadas con fuerza contundente”. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La muerte de Frankie González, un niñito de solo 2 años que fue encontrado en un basurero detrás de una iglesia en Waco, Texas, ha sido declarada oficialmente como un homicidio. Así se dio a conocer a principios de semana tras el obtenerse los resultados de la autopsia preliminar que determinó que el menor falleció a consecuencia de “violencia homicida y heridas causadas con fuerza contundente”. El reporte de una página publicado por el Instituto de Ciencias Forenses del Sureste, en Dallas, concluye que la muerte del menor fue un homicidio, según reportó Waco Tribune-Herald. La madre, Laura Villalón, que también es conocida bajo el nombre de Laura Sánchez, de 35 años, fue detenida tras el hallazgo del cuerpo del chiquito, en junio 3, luego de ser encontrado en el mencionado basurero dos días después. Inicialmente, la sospechosa le dijo a la policía que Frankie había ido al baño con su hermano mayor y que luego desapareció. Una alerta ámbar fue disparada para buscar al niño pero poco después fue la propia madre quien llevó a los detectives al basurero donde se había deshecho del cuerpo, según anunció la policía en junio. Villalón enfrenta un cargo de lesiones a un menor en primer grado y permanece encerrada en la cárcel del condado de McLennan sin derecho a fianza por violar su libertad condicional. Por si esto fuera poco, reportes archivados por el Servicio de Protección Infantil en Texas muestran que la mujer tenía un récord que indicaba que no se le debía dejar a solas con el niño o con sus dos hermanitas, pues tenía un historial criminal y problemas con el uso de drogas y alcohol. El niño era uno de los seis hijos de la acusada, según fuentes en Texas, nació mientras su madre estaba presa: Image zoom Waco Police Department Laura Villalón, que también es conocida bajo el nombre de Laura Sánchez, de 35 años, dijo que el niño había desaparecido cuando fue al baño con su hermano mayor. Luego cambió su versión: Image zoom Waco Police Department Lorenzo González, padre del menor, fue detenido por la policía bajo cargos de felonía en segundo grado y abandono de un menor: Image zoom McLennan County SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer había perdido tiempo atrás la custodia de sus seis hijos ya sea debido a abandono o a abuso de drogas, y solo se le permitía visitar a los tres más pequeños -incluyendo al fallecido Frankie- bajo supervisión. 15 días tras el arresto de su mujer, Lorenzo González, padre del menor también fue detenido por la policía de Waco bajo cargos de felonía en segundo grado y abandono de un menor, según reportó KCEN-6, en Texas. Por su parte, Nelson Barnes, fiscal de distrito del condado de McLennan dijo que esperan el reporte final de la autopsia para "hacer evaluaciones finales" de cara al proceso judicial que se sigue en contra de la madre. Sin embargo, Phil Martinez, abogado del padre, señala que este sigue "destrozado" por lo que le pasó a su bebé. "Está muy contrariado por la muerte de su hijo", exclamó al Herald. "No sabe qué pudo haber sobrecogido a la madre para hacer algo así. Él solo busca respuestas".

