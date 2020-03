Cómo obtener alojamiento gratis si eres personal médico atendiendo pacientes con coronavirus Al ofrecer alojamiento gratis al personal médico que está en las primeras filas de la lucha contra la pandemia, Airbnb aporta su granito de arena en esta crisis mundial



La compañía Airbnb anunció que proporcionará alojamiento gratuito o subsidiado a los trabajadores médicos que están brindado su ayuda durante el brote de coronavirus alrededor del mundo. Así lo informó el cofundador de la compañía, Joe Gebbia, a través de su cuenta de Instagram, en donde el ejecutivo agregó que la idea es que su empresa y anfitriones brinden un hogar en tiempos de crisis a alrededor de 100,000 personas que están atendiendo a pacientes diagnosticados con coronavirus. El proyecto Open Home contempla que Airbnb renuncie a todas las tarifas asociadas con una estadía y que miembros de organizaciones aliadas al proyecto —como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Comité Internacional de Rescate y el Cuerpo Médico Internacional— puedan encontrar alojamiento fácil y gratuitamente para su personal. "Hemos escuchado de innumerables anfitriones en todo el mundo que desean brindar un hogar reconfortante a los heroicos socorristas. Estamos conectando a nuestros socios sin fines de lucro, agencias gubernamentales y otros con nuestra increíble comunidad anfitriona para trabajar juntos en estos tiempos extraordinarios", dijo Gebbia. Para obtener el alojamiento se debe crear una cuenta en la página oficial de la empresa y completar el formulario con información personal. Luego, se indica el destino, la fechas de viaje y número de huéspedes y se selecciona el lugar más conveniente antes de enviar una solicitud al anfitrión. En caso de que querer ofrecer alojamiento, también se debe crear un perfil. Una vez conectados, se proporcionan detalles del alojamiento (dónde su ubica, cuántas personas se pueden alojar y cuándo estará disponible). Finalmente, las organizaciones involucradas en el proyecto enviarán un mensaje para confirmar si el mismo cumple con las normas establecidas por la empresa. Los anfitriones deben cumplir con estrictos estándares de seguridad y limpieza, ya que las personas que se quedan tienen una mayor exposición al virus que es altamente contagioso, explica CNN. La idea de Open Homes surgió de los anfitriones de Airbnb en el 2012 después de que el huracán Sandy azotara Nueva York. En esa ocasión, ellos ofrecieron sus hogares de forma gratuita a los vecinos que se vieron obligados a evacuar.

