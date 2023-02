Aiden Fucci se declara culpable del asesinato de porrista que fue apuñalada 114 veces Aiden Fucci se declaró culpable del asesinato de Tristyn Bailey, una porrista de 13 años que fue apuñalada en Florida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aiden Fucci, de 16 años, se declaró culpable del asesinato de Tristyn Bailey, una porrista de 13 años. La tragedia ocurrió en el 2021 en Florida. La joven estudiante fue apuñalada 114 veces y encontrada muerta un Día de las Madres. Fucci se declaró culpable de asesinato en primer grado, reportan News4Jax, Click Orlando y First Coast News. "Quiero pedirle disculpas a la familia Bailey", dijo Fucci. El adolescente podría ser sentenciado a cadena perpetua o al menos 40 años en prisión. Tristyn fue encontrada muerta el 9 de mayo del 2021 después de que sus padres la reportaran como desaparecida. El cadáver de la porrista fue encontrado en un bosque cerca de su casa, reporta PEOPLE. Fucci fue arrestado el 10 de mayo 2021. Según las autoridades, encontraron ropa del joven manchada de sangre y un cuchillo que sospechan usó en el crimen en una laguna cercana. Días antes del asesinato, Fucci dijo que iba a matar a alguien, pero no reveló a quién. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tristyn Bailey Credit: ST. JOHNS COUNTY SHERIFF Tras ser arrestado Fucci publicó una foto suya en las redes sociales sentado en la patrulla, gesticulando un signo de paz. El mensaje que acompañó la foto dice: "¿alguien ha visto a Trystin últimamente?" El joven fue escuchado diciendo en la cárcel del condado Duval: "Por favor no dejen que los demonios se roben mi alma", y pidiendo hablar con su madre y su padre. Su madre, Crystal Smith, enfrenta cargos de manipular evidencia tras supuestamente lavar los jeans de su hijo que estaban manchados de sangre. Fucci tendrá que regresar a la corte el 23 de febrero.

