Famosos muestran su indignación por el asesinato del joven afroamericano Ahmaud Arbery y exigen justicia Se exige justicia para Ahmaud Arbery, un afroamericano de 25 años que fue asesinado a tiros por un padre e hijo de raza blanca. El joven estaba desarmado y su muerte ha causado indignación. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El asesinato de Ahmaud Arbery, un joven afroamericano de 25 años, ha causado gran indignación. Arbery estaba desarmado cuando fue asesinado a tiros por un padre e hijo de raza blanca. Según reportes, el joven futbolista salió a trotar un domingo en su vecindario en Georgia. Al pasar corriendo enfrente de la casa de Gregory McMichael, de 64 años —un desconocido— el hombre de raza blanca llamó a su hijo Travis McMichael, de 34, y ambos agarraron sus armas —un revolver y un rifle— se montaron a su camioneta y comenzaron a seguir a Arbery. Image zoom Ahmaud Arbery Gregory le dijo luego a la policía que había confundido a Arbery con otra persona, ya que el joven se parecía a un hombre que supuestamente había robado varias casas en ese vecindario. Unos minutos después de que le pidieran a Arbery que parara de trotar para hablar con él, el joven fue asesinado a tiros el pasado 23 de febrero. La presentadora colombiana Ilia Calderón expresó su dolor en Instagram, compartiendo una foto de Arbery con el mensaje: "Trotaba por el vecindario, lo persiguieron, le dispararon a quemarropa, lo mataron. El era un jóven afroamericano. Ellos, un padre y su hijo, blancos. Duele ver las imágenes. No hay nadie detenido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El cantante y actor Jencarlos Canela también exigió justicia para Arbery. "Yo no te conocía, pero luces como algunos de mis amigos y algunos miembros de mi familia, y pensar que tu vida fue arrebatada por personas que no sabían nada de ti más allá de tu apariencia no solo me entristece, también me ha activado", escribió Canela. "En este caso fuiste tú, pero mañana puede ser alguno de mis amigos o de mis familiares. Esto es más que inaceptable y compartir esta noticia en redes sociales y exigir que los McMichael sean puestos tras las rejas traerá justicia no solo a Ahmaud Arbery y su familia, también para todos en nuestro país y en Georgia que luzcan como nuestro hermano Ahmaud", escribió Canela. "Este muchacho fue asesinado solamente por su apariencia mientras trotaba sin hacerle daño a nadie. Esto pasó en febrero y los asesinos aún no están presos", añadió el artista cubanoamericano. La cantante estadounidense Demi Lovato dijo que la historia de Arbery la había afectado gravemente. "No puedo dormir por esto", expresó, deseando que Arbery descanse en paz.

