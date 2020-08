Servicio de streaming lanza un canal de radio de música afrolatina El servicio de streaming Pandora radio, crea estación para amantes de la música afrolatina Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Pandora, el servicio streaming de música lanza Afro Boricua, la segunda de una serie de cuatro nuevas estaciones que celebran las contribuciones de la música afrolatina en el mundo. La nueva estación de radio destaca las contribuciones de los músicos afropuertorriqueños. Este canal sigue al lanzamiento Afro Colombia, estación que fue creada el mes pasado. Image zoom Getty Images La empresa también anunció el lanzamiento de otras dos estaciones el próximo mes: Afro Cuba y Afro Quisqueya, que celebran la música de la República Dominicana. "Estas nuevas estaciones representan nuestro esfuerzo por destacar y celebrar de manera directa y abierta las infinitas contribuciones hechas a la música latina contemporánea por la diáspora africana en las Américas", dijo a través de un comunicado Marcos Juárez, director de música latina de Pandora. "No es solo una nota al margen, la influencia afro es la base, la inspiración y la innovación detrás de casi todos los géneros populares de la música latina. Desde la salsa y la cumbia, hasta el merengue y el reggaetón, África es fundamental para el ADN melódico y rítmico de estos géneros icónicos que disfruta el mundo. encima". ¡A bailar!

