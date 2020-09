¡Cuba in the house! Laz Alonso habla de la serie The Boys y sus retos en Hollywood como afrolatino Laz Alonso, el afrolatino que ha conquistado la televisión. ¡Conócelo! Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de raíces cubanas Laz Alonso, de 46 años, quien da vida a Mother's Milk en The Boys (Prime video), habló en exclusiva de la segunda temporada de la serie y sus retos en Hollywood como actor afrolatino. ¿Qué veremos en la nueva temporada de The Boys? Acción y drama. Hay amor, pérdidas, situaciones que todos los humanos tenemos. Es una serie de mucha acción porque son superhéroes por sus habilidades, pero son inseguros, envidiosos, son totalmente diferentes a los héroes que estamos acostumbrados a ver. Estos tienen cualidades más similares a los humanos, es lo que hace la serie muy interesante. ¿Cuál ha sido tu mayor reto al tener el papel de Mother’s Milk? Es el siquiatra de The Boys, él es quien los mantiene a ellos enfocados en la misión y que no se pierdan en sus emociones y en la venganza. Lo que me ha dado es que hago lo que yo hago en mi grupo de amistades, yo soy el siquiatra de mis amistades. [Ese papel] me ha enseñado que en la unión está la fuerza. ¿Cómo ha sido trabajar con Karl Urban y Antony Starr? Tienen un estilo totalmente diferente a lo que yo he aprendido en mi carrera. Cada vez que están trabajando, me gusta ser como una mosquita en la pared y veo, [y absorbo todo]. Image zoom James Minchin/Amazon ¿Ser afrolatino te ha limitado o beneficiado? De las dos formas. En nuestra industria nos falta llegar a ese momento en que los latinos mismos logremos reconocer que lucimos diferentes. Que venimos de diferentes partes del mundo, que hay latinos negros, blancos, indígenas, de toda raza. Tenemos que enseñar eso en la pantalla grande y en la chiquita también.

