En tiempos de crisis, la afrolatina Goyo aconseja: "[Hay que] agradecer por todo lo que tenemos" Goyo, integrante del grupo colombiano ChocQuibTown, manda mensaje de aliento a todos sus seguidores durante esta época de crisis. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estar entre cuatro paredes durante la cuarentena hizo explotar la creatividad de Gloria Martínez, mejor conocida como Goyo, y su grupo ChocQuibTown. En exclusiva, la sexy afrolatina, que es parte de la lista de los 50 más bellos de People en Español 2020, contó cómo esta crisis ha cambiado su vida profesional y personal. ¿Qué cambios ha habido en tu vida en estos últimos meses? Estoy en Bogotá, en donde paso la mayoría del tiempo, con mi mamá, con mi hija, con mi pareja. Estoy enamorándome de mi casa, redescubriendo espacios, tratando de tener un nuevo ambiente aquí, cocinando, estoy tratando de tener un buen espacio, positivo. Las calles están muy vacías, hay mucho silencio. ¿Cómo le explicas a tu nena, Saba, toda esta situación? Nosotros salimos al balcón, recibimos aire. Tratamos de estar muy cerca de la luz, tenemos mucha luz en la sala y eso nos ayuda bastante para recibir el aire en algunos momentos del día. Tratamos de hacer actividades de pintura, escuchamos buena música. Y trato de leer libros de arte, ella estudia piano, tratamos de llevar las cosas con tranquilidad. Le cuento lo que está pasando, ella sabe qué es la COVID-19. Es importante mantener a los niños informados de la situación sin crearles caos y ponerles la situación de una manera muy negativa. Estar con ellos en la casa, ser más flexibles con ella. ¿Cómo está tu vida profesional? Acabamos de lanzar un sencillo justo antes de que empezara la cuarentena que se llama “Humanos”, ya la teníamos escrita y producida. Vimos una oportunidad de darles a nuestros fans una canción con una letra bastante positiva, que habla que al final somos humanos. Sacaremos un EP adaptándonos a lo que está pasando. Todo el equipo estamos trabajando en una manera para comunicarnos con los fans, seguir haciendo música. Image zoom Goyo Instagram Hicimos un video también en casa que se grabó con celular. Slow fue el que lo produjo y eso ha traído un aire para refrescar. Él trabajó su parte desde su casa y yo y mi pareja grabamos nuestra parte desde mi casa. Cada uno grabó su parte y luego lo unimos. Estamos muy receptivos. ¿Qué consejo les darías a tus seguidores en esta crisis? Yo le diría a la gente que hay que vivir el presente, hay que mirar el presente y no pensar en el futuro. Que empecemos a escuchar el planeta, me parece, que el mundo respire. [Hay que] ser realistas, vivir el presente y agradecer por todo lo que tenemos, la oportunidad de estar en un espacio y cuidarnos. Poder crecer, hay que ser más humanos, es nuestro mensaje de ChocQuibTown con la canción “Humanos”.

