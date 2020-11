Gane o no, la artista española nominada al Grammy Latino por la canción "Yo me lo merezco" junto a Carlos Santana, ya se siente premiada con esta colaboración y con el hecho de despertar cada día.

Cuando canta su voz es un derroche de fuego y pasión que te descoloca por completo y despierta cualquier sentimiento que pudiera estar dormido. Pero cuando habla, Concha Buika es todo paz. En el escenario se deja el alma, detrás de él le gusta vivir sin ruidos, solo el de los sentidos.

Así es ella, te llama hermana con tanta verdad y corazón que así mismo te hace sentir. La vida para esta artista española es el mayor premio que uno pueda recibir y eso es algo que celebra cada día. Está nominada al Grammy Latino por su canción "Yo me lo merezco" dentro del disco Africa speaks del guitarrista y maestro, Carlos Santana. Eso le hace feliz, pero hasta ahí. Lo de la alfombra roja, el after party y las lentejuelas no va con ella, es una época que vivió, disfrutó y se acabó.

Ahora vive estas entregas de premios desde la tranquilidad de su hogar y su cama, con helado y buena compañía. Los celebra y brinda lo justo, sin exceso y con los pies bien anclados a la tierra. No entiende de egos ni adulaciones pero sí de música, su amante amiga, la que nunca le abandona y con la que pretende seguir llevándonos al paraíso.

En una amena charla en exclusiva con People en Español, Buika, que ya nos había enamorado con su voz y sus melodías, también nos cautivó con su forma de ver y entender la vida.

Image zoom Concha Buika | Credit: Cortesía de Lopera International Management

Una nominación a las espaldas, otra de muchas. ¿Cómo la recibes?

Es muy bonito; ganarlo o perderlo, da igual. La cuestión es que estás activo, estás vivo, te estás divirtiendo y estás haciendo lo que más te gusta. Una persona que vive haciendo lo que más le gusta, con mejor o peor suerte, está siendo premiada todos los días.

Tu unión musical con Carlos Santana en el disco Africa speaks ha sido denominada como una de las grandes fusiones de este siglo. Háblanos de ese milagro.

Se me ha quedado grabado en el corazón, él es una persona muy humilde, muy cercana, muy generosa, así que me lo gocé mucho. Además, la banda que había eran todos unos tipos geniales, una gente muy linda. Lo pasamos muy bien, fue mágico. Lo tengo en la memoria como una especie de sueño.

Las canciones que haces siempre son un pedacito de ti. ¿Qué hay detrás de "Yo me lo merezco", el tema nominado a los Grammy Latino?

Han sido tiempos muy convulsos, todo lo que pasa fuera lo sentimos dentro porque lo que pasa viene de nuestros adentros. Nos sentimos víctimas y responsables a la vez, se ha convertido en una cotidianeidad sentirte culpable y víctima, en vez de estar en un estado normal de ser humano que existe y quiere ser lo mejor de sí mismo. Esa canción viene a aplaudir lo poco o mucho que hemos hecho bien, pese a todos los errores que hayamos cometido. Ese es un mensaje mucho más positivo que el de 'nos lo merecemos, no tendría que haber hecho esto o lo otro'.

Eres de esas personas que siempre saca lo positivo de lo negativo, que se queda con lo bonito...

Todos nacemos esclavos, esclavos de unas sociedades concretas, de unos padres, de una educación.... y nuestra misión en la vida, a parte de ser médicos, banqueros, periodistas o lo que sea, es caminar como uno pueda desde esa esclavitud hacia la libertad, el camino lo traza uno. El ruido nos confunde pero si te hablas claro a ti mismo todo se puede.

¿Qué vas a hacer el día de la entrega de estos Grammy Latino 2020, habrá actuación, alguna sorpresa confesable?

El premio para mi es estar tumbada en mi camita, con un helado, viendo cualquier serie o cualquier cosa, relajándome y a gusto. No soporto el ruido, me prometí a mi misma que en esta vida solo quería una cosa, estar tranquila, bien. Ya fui a una fiesta de los Grammy una vez y me lo pasé muy bien, fue muy bonita, pero ya fui, ya vi, ya me reí, así que repetir para mí es tontería porque ya lo hice.

Entonces, no hay mayor éxito que el de regalar música, hacernos felices con ella y luego vivir una vida tranquila...

Se trata de bajar al nivel de vida que necesitas no al que se espera de ti. Yo soy un soldado al servicio de la humanidad, no estoy diseñada para sueños grandes, estoy diseñada para hacer mi trabajo, irme a casa, comerme un jamón serrano que flipas e irme a dormir, y eso es lo que voy a hacer pero no voy a aspirar a más de lo que mi propio cuerpo o mi mente me piden porque no hace falta. Yo lo único que trato es vivir en concordancia con mi propio discurso, quiero vivir normal, tranquila.

Y eso ocurre en tu casa de Miami junto a los tuyos, ¿verdad?

Mi ancla es el escenario. Los últimos años de mi vida he vivido en gira y por esto de la pandemia cuando estalló todo paré por primera vez y me quedé en casa, en Miami. Siempre tengo contacto con España porque es donde hago las paradas de las giras, pero vivo en conexión con el mundo realmente porque vivo girando. Cuando estás de gira, ¿qué país te alimenta? Todos. ¿En qué país te dan una noticia sobre tu hijo? Pues en cualquiera, yo aprendí eso.

Image zoom Concha Buika | Credit: Cortesía de Lopera International Management

Mujer exitosa, madraza, cantante internacional. ¿Qué más se puede pedir?

La alegría es la de vivir, hay un señor que me gusta mucho como habla, un maestro que dice cosas muy interesantes y que contó hace poco que el 25% de la población mundial mañana no se va a despertar vivo, tú te has despertado vivo, alégrate, inspírate, sal hacia la vida, la vida es un milagro y yo soy tremendamente consciente de ello y hago lo posible por entregarle a la vida, por agradecimiento, lo mejor de mí y eso me alegra y me inspira constantemente.

Aunque las premiaciones no sean tu espacio favorito, igualmente mucha suerte para esa noche tan especial para la música, querida Concha.

Me siento ganadora, y con que tú lo sientas ya se ha hecho el milagro, que luego te den la estatua o no, haya fiesta o no, da igual. Desde el momento que me llamó el maestro para trabajar con él, mi sentimiento es que fui parte del equipo, aporté lo mismo que el resto. Este Grammy sería en todo caso para él porque fue su proyecto, su idea, su ensoñación y su locura. Yo siento que todos los que participamos en este disco somos ganadores, pero el cerebro fue Carlos Santana. Él es el absoluto ganador de los Grammy, ¡se lo digo a todos los demás para que se enteren! (Risas)

Con premio o sin él, Buika ya ha ganado lo más preciado, una colaboración llena de arte en vena y los aplausos de un público que la espera en los escenarios cuando todo esto pase. Felicidades, hermana.