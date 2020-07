La cantante Aymee Nuviola y su esposo dieron positivo al Covid-19 La cantante cubana Aymee Nuviola reveló en Instagram que ella y su esposo Paulo Simeon han dado positivo al Covid-19. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante cubana Aymee Nuviola compartió la noticia en Instagram de que ella y su esposo Paulo Simeon dieron positivo al coronavirus. "A ustedes que me acompañan en cada paso que doy, quiero compartirles que mi esposo, Paulo, y yo salimos positivos con Covid-19. Han sido unos días difíciles pero gracias a Dios y a los médicos estamos estables en casa", expresó la también actriz, quien interpretó a Celia Cruz en la serie Celia en Telemundo. La artista —que interactúa con sus fanáticos en videos en vivo en Instagram— añadió que continuará comunicándose con sus seguidores durante su recuperación. "Estas últimas semanas hemos seguido activos en las redes y con mis lives cada sábado para seguir animándolos y no alarmarlos en medio de esta pandemia. Seguiremos conectados lo más que podamos porque nos llena de alegría poder compartir con ustedes", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cortesía Aymee Nuviola La ganadora del premio Grammy y Latin Grammy compartió un importante mensaje con sus seguidores. "Les pedimos que por favor se protejan, porque esto no ha sido fácil. Le damos las gracias por sus palabras de aliento y sus oraciones. Seguiremos adelante con nuestrafe en Dios", concluyó. Nuviola —quien recién lanzó el disco Viento y Tiempo junto al reconocido músico cubano Gonzalo Rubalcaba— ha recibido mensajes de apoyo de sus amigos y colegas en este momento difícil. "Dios los cuide y proteja. Un abrazote fuerte", le escribió la cantante puertorriqueña Olga Tañón. Nuestros mejores deseos y una muy pronta recuperación.

