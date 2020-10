Close

Dascha Polanco y Laz Alonso: dos afrolatinos en Hollywood ¿Qué retos tienen los afrolatinos en Hollywood? Dascha Polanco y Laz Alonso hablan de su experiencia. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dascha Polanco, protagonista de Orange Is the New Black (Netflix) y la cinta In the Heights, y Laz Alonso, protagonista de la serie de Amazon The Boys, son dos afrolatinos que han logrado destacar en Hollywood. ¿Cómo lo han logrado y cómo se han reinventado durante la pandemia de coronavirus? Los histriones nos lo contaron todo en en exclusiva. ¿Cómo se han reinventado? Dascha Polanco: De esta situación se ha aprendido mucho. La gente está despierta, la juventud ya no está dispuesta a aguantar más. Como mujer afrolatina y artista es necesario que use mi plataforma para ser parte de este movimiento y cambiar la historia. Laz Alonso: Para mí he tenido que pensar de muchas formas cómo puedo estar trabajando cuando la industria está cerrada. He tenido que ser más creativo y hacer negocios. La gente está alzando la voz… DP: Encuentro que hay una energía de que ya basta, creo que también hay una acceso a información. Ya la gente llegó a un limite en la industria. Hay un presidente que inculca negatividad. LA: Este año ha sido un año fuerte para todo el mundo y la pandemia ya tenía a todos estresados. Al ver un abuso que pasó con George Floyd fue una explosión que fue un efecto dominó y eso ha dado la oportunidad de tener conversaciones que hasta ahora no se habían oído. Image zoom Laz Alonso y Dascha Polanco Leon Bennett/Getty Images; Jason Mendez/WireImage ¿Cómo fue que llegaron a Hollywood y a qué se enfrentaron para cumplir su sueño? LA: Para mí gracias a Dios el mercado americano me ha aceptado como soy, he hecho papeles de afroamericano, de una persona negra y han dejado el espacio para crear mi personaje y me han dado personajes de afrolatinos para ser cubano, puertorriqueño, he trabajado como latino y como negro que soy, en donde no he tenido oportunidades es en el mercado latino. DP: Si estás una posición de poder y tienes las conexiones puedes abrirle la puerta a más actores a más escritores. La oportunidad de Orange..., no fue solo mi talento, fue más fácil [para ellos] ver a una persona que se vea como yo, como una mujer que estuviera en una cárcel. Eso te deja ver que la mayoría de gente que está en una cárcel son gente que lucen como nosotros.

