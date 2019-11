Una joven aeromoza fue brutalmente golpeada en un hotel mientras vacacionaba en México Una aeremoza canadiense que vacacionaba en un resort en México denunció haber recibido una brutal golpiza. La joven tuvo que someterse a cirugías para reconstruir su rostro. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una aereomoza canadiense que fue de vacaciones a México denunció haber sido víctima de una brutal golpiza en un resort. Lexie York, de 29 años, dijo que fue atacada en la habitación de su hotel el 10 de noviembre. Esa era su primera noche quedándose en el resort Grand Bahía Príncipe en Tulum, reportó el medio canadiense CBC. La mujer, que vive en Ottawa, estuvo compartiendo durante el día en el restaurante del hotel con algunos extraños que conoció allí, un grupo con dos parejas, reportó Mexico News Daily. Esa noche la joven se fue a su cuarto y poco después escuchó que tocaban a la puerta. Cuando abrió vio que era uno de los hombres del grupo que había conocido, quien entró a la fuerza a su habitación, según reportó CBC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom GOFUNDME "Entonces comenzó a estrangularme", contó York. "Terminé sobre la cama, él estaba empujándome en la cama, apretándome el cuello". Según ella, el hombre la golpeó en la cabeza y el rostro hasta que ella quedó inconsciente. CBC reporta que cuando ella despertó estaba en el piso al lado de la cama y había perdido la visión en ambos ojos. La joven pudo buscar ayuda y fue llevada a un hotel en Playa del Carmen. Luego tuvo que someterse a cirugías para reconstruir su rostro en un hospital en Cancún. Su hermano contó al medio canadiense que Lexie tuvo que someterse a "nueve horas de cirugías plásticas". La joven se mostró optimista de poder regresar a su casa en Canadá y superar el trauma de esta agresión. El presunto atacante, identificado como Ricardo S.P., de 34 años, un chofer mexicano, fue arrestado en conexión con el crimen, reportó Mexico News Daily. La cadena de hoteles Bahía Principe mandó un comunicado después del ataque, mostrando su preocupación, lamentando el incidente y asegurando que colaborarían con las autoridades en la investigación del caso. Advertisement

