Suenan las alarmas por un medicamento para perros y gatos que se cree combate el coronavirus La FDA está advirtiendo a la población que no consuma ivermectin, una medicina para prevenir los parásitos en mascotas y advierte que no lo confundan con un remedio contra la COVID-19 By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus sigla en inglés) está sonando las alarmas sobre un medicamento que se usa para desparasitar a perros y gatos para alertar a la población que por ningún motivo lo consuma creyendo que es un remedio para la COVID-19. La medicina en cuestión se vende en el mercado bajo el nombre de Ivermectin y es comúnmente prescrito por veterinarios y clínicas para combatir parásitos en mascotas. Específicamente se usa para combatir en perros y gatos la enfermedad del parásito del corazón. Esta substancia suele usarse también en el tratamiento de piojos y liendres y ácaros que viven en la piel. El aviso fue emitido luego de que la FDA identificara reportes y posts en redes sociales afirmando que dicha medicina podría combatir los efectos del coronavirus en humanos tras ser citado en estudios clínicos, según indica el diario USA Today. "No podemos enfatizarlo los suficiente: este estudio no fue probado en humanos ni en animales", aseguró en Detroit -una de las ciudades más golpeadas por el virus en el país- Nora Wineland, Veterinaria Estatal de Michigan. "Tan curiosos como resultan dichos resultados, en estos momentos significan casi nada en la actual prevención del COVID-19 en animales o personas" El ivermectin se usa para desparasitar a perros y gatos y prevenir la enfermedad del parásito del corazón. Su uso no está comprobado como una herramienta para combatir el coronavirus ni en animales ni en humanos: Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Comprendemos las preocupaciones de los [residentes] de Michigan sobre la COVID-19 y su deseo de encontrar rápidamente una cura", expresó por su parte en doctor Joneigh Khaldun, Vicedirector de Salud de dicho estado y la mayor autoridad médica de la entidad. "No existen medicamentos aprobados para la COVID-19 en humanos y no queremos que nadie resulte lastimado por tomar medicamentos de forma inapropiada". El reporte surge luego de la atención que se ha centrado en de la cloroquina para tratar este padecimiento. Las noticias de su supuesto uso contra COVID-19 causaron la muerte de un hombre en Arizona que falleció en marzo tras consumir hidróxido de cloroquina, una químico que se usa para limpiar acuarios. Su mujer también resultó gravemente enferma y en el hospital. Advertisement

Close Share options

Close View image Suenan las alarmas por un medicamento para perros y gatos que se cree combate el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.