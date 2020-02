Advierten a los hombres de los peligros de la barba ante el coronavirus Mira las recomendaciones de los expertos sobre qué estilo de barba y bigote deben usar los hombres en tiempos de brotes virales como el caso del coronavirus. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La forma de llevar la barba, el bigote o las patillas en los hombres sí influye en cómo evitar el contagio de enfermedades virales, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). De acuerdo con una infografía compartida en la web de la institución, el vello facial puede representar un problema si cubre la cara de la persona lo suficiente como para presionar contra el sello de la válvula del respirador, ya que esto puede romperlo. La imagen de CDC que muestra 36 diferentes maneras de llevar el vello facial señala que independientemente del tipo de estilo de barba o bigote que se utilice, no debe obstaculizar el sellado del respirador ya que esto comprometería su capacidad de protección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La institución indica que la mejor manera de prevenir infectarse es afeitarse completamente o utilizar bigotes cortos, como lo es estilo zorro, y evitar las barbas largas y cerradas como la Garibaldi. De todas formas, el CDC aclaró que las máscaras no sirven para evitar que personas sanas se contagien, sino que su utilidad es en casos de personas ya contagiadas para impedir que pasen la enfermedad a otros. Image zoom Esa aclaración no ha impedido que las máscaras se estén utilizando como un método de prevención, lo que ha hecho que se agoten las existencias en los países por los que se ha ido extendiendo el virus. Otras de las recomendaciones del CDC incluyen evitar contacto con personas enfermas, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, mantener la higiene y desinfectar los objetos y superficies que se toquen, cubrirse la boca a la hora de toser y lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Image zoom La infografía con las bárnas fue divulgada por primera vez para alertar sobre evitar el contagio de virus en general en noviembre de 2017 por los expertos Jaclyn Krah Cichowicz, Ron Shaffer y Markee Shamblin. Su objetivo era responder a la pregunta barba o no barba para la campaña No-shave November and Movember que recauda fondos para causas como la lucha contra el cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el COVID-19 alcanza hoy más de 40 países afectando a más 80,000 personas, la mayoría de ellas en China, donde se han registrado más de 2,700 muertes. Advertisement

