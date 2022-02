Adoptan a un perrito que se quedó cuidando a su dueño tras morir en una banca El Dr. José Antonio Herrera Dalmau decidió adoptar al can después de que su dueño muriera afuera del centro médico de Río Piedras en Puerto Rico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Perro adoptado por Dr. Jose Antonio Herrera Dalmau Credit: Facebook Hay historias que estrujan el corazón. Como lo que ha ocurrido en Río Piedras, Puerto Rico, cuando un perrito se quedó fielmente plantado al lado de su amo quien murió en una banca a las afueras de un centro médico local. Pensando que el hombre simplemente descansaba su cuerpo se quedó por un tiempo, hasta que alguien se dio cuenta que el caballero, de aproximadamente 60 años de edad, había fallecido. Lo más increíble, según informan diarios locales, es que aunque removieron el cadáver del fallecido, el perro no se movió y permaneció firmemente plantado en el lugar, como si estuviera esperando a que su dueño volviera. Conmovido ante por la lealtad del amiguito de cuatro patas, el doctor Dr. José Antonio Herrera Dalmau, decidió adoptar al animalito para que no quedara desamparado. Y ahora le ha dado el nombre de Leo. "El doctor dijo que no fue fácil montarlo en el carro, porque quería volver al banco desde donde esperaba a su guardián", explicó por medio de un post de Facebook Miriam Solainne, a activista por los derechos de los animales, " Ya está en su hogar, dice que es un amor de animal y hasta conoció ya, a sus otros dos nuevos hermanos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el diario local Primera Hora, el nombre del finado no ha sido revelado aún. Sin embargo, se ha dado a conocer que se trataba de un caballero unos 60 años, tez blanca, pelo canoso, ojos marrones y una estatura de 5 pies con 5 pulgadas. Iba vestido con una camisa tipo polo color marrón, pantalón azul y sandalias. Junto a su cuerpo encontraron una nevera pequeña y no tenía signos de violencia visibles.

