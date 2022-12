Ocho muchachas adolescentes acusadas de matar a un desamparado a puñaladas En el sorprendente suceso que ha conmocionado a Canadá, las jovencitas han sido acusadas de cometer un asesinato "en manada" en las calles de Toronto. Dicen que se conocieron por las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre desamparado de 59 años fue asesinado a sangre fría por ocho jovencitas adolescentes en las calles de Toronto, Canadá, en un ataque "en manada", según las autoridades. La policía informó que el suceso mortal ocurrió la madrugada del pasado domingo y fue protagonizado por ocho adolescentes que se conocieron a través de las redes sociales, reportó CNN. De acuerdo a un comunicado, tres niñas de 13 años, tres de 14 y dos de 16, han sido arrestadas por su presunta autoría en el asesinato. "Ocho adolescentes fueron arrestadas", confirmó la policía. "La víctima ha sido identificada como un residente de Toronto de 59 años. Se está haciendo lo necesario para notificar a la familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Police line do not cross tape Credit: Getty Images Según las autoridades, la víctima fue apuñalada por las jóvenes y abandonada en el cruce de dos conocidas avenidas de la ciudad, antes de ser trasladado a un hospital cercano donde fue declarado muerto. La víctima era un hombre sin hogar que vivía en los albergues de la localidad, informó el New York Post. "Los servicios médicos de emergencia fueron llamados por un grupo de personas que reportaron que acababa de ocurrir el asalto", detalla el comunicado. "El hombre fue trasladado a un hospital con heridas de gravedad. Fue declarado muerto momentos después de su llegada". Gracias a la información de varios testigos, las menores fueron detenidas y acusadas de homicidio intencional no planificado, según informó el detective Terry Browne, en conferencia de prensa. "No sabemos cómo o por qué se encontraron esa noche y por qué su destino era el centro de Toronto", dijo. Agregó que el grupo de adolescentes podría haber participado en otro altercado antes del homicidio. El detective negó que se trate de una pandilla de niñas, pero señaló que varias armas se encontraron entre las menores. El ataque conocido como 'manada', responde a un comportamiento de varios criminales que apuntan a una sola víctima simultáneamente.

