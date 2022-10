Dos adolescentes mellizos malnutridos escapan de una "casa del terror" en Texas Una pareja de hermanos mellizos de 16 años escaparon de la casa de sus padres en Texas por los terribles abusos a los que dicen fueron sometidos por años. Los menores hallaron una buena samaritana que los acogió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zaikiya Duncan y Jova Terrell Credit: Harris County Constable Precinct Una pareja de hermanos mellizos de 16 años escaparon de la casa de sus padres en Texas por los terribles abusos a los que fueron sometidos y buscaron ayuda por su vecindario hasta que una buena samaritana finalmente los acogió. Según el canal local KHOU 11, uno de los menores encontró en el bolso de su madre la llave de las esposas que usaban para mantenerlos prisioneros y se las escondió en la boca. Luego, alrededor de las 5 a.m. del martes, abrieron las esposas, salieron de la casa y tocaron varias puertas en el vecindario hasta que una vecina los acogió, según dictan los documentos judiciales. "Estaban tan flacos y frágiles. Parecían haber pasado por mucho", dijo la mujer que les abrió las puertas, quien los vio descalzos y sin camisas, de acuerdo con el citado medio. "Me dijeron que su mamá los tenía encerrados en el cuarto de lavado, desnudos, amarrados de los tobillos y esposados ​​de las muñecas", añadió. La mujer, tras ofrecerles mantas, tomó fotos de les heridas que las esposas habían hecho en las muñecas de los jóvenes, además de otros signos de maltrato en sus cuerpos. Tras llamar a las autoridades, los gemelos contaron a la policía que eran maltratados por su madre Zaikiya Duncan, de 40 años, y su novio Jova Terrell, de 27. Según dijeron a los investigadores del Texas Children's Hospital, les dieron tabletas de Benadryl para que se durmieran y les provocaron una convulsión. También dijeron que su madre les vertió lejía en la garganta y en los genitales hasta que les quemó la piel y les hizo beber limpiadores como Lysol y Easy Off si "hablaban demasiado", los según documentos judiciales. Incluso no se les permitía usar el baño y los obligaban a defecar y orinar sobre ellos mismos, y consumían agua sucia de un cubo de lavar. De acuerdo con sus declaraciones, la madre los golpeó con cables de extensión, barras de cortinas y otros postes de metal, y solo les daban de comer sándwiches de mostaza, sándwiches con condimento o sándwiches de mortadela de una a tres veces por semana, por lo que estaban visiblemente desnutridos. "Solo les daban de comer un sándwich, solo si estaban callados todo el día, si hacían algún tipo de ruido no les daban de comer", dijo la mujer que los acogió. "Cómo una madre pudo hacerle esto a sus hijos. Siento que mis lágrimas son de frustración, ira y tristeza". Cuando la autoridades llegaron a casa de los padres, habían escapado junto a otros cinco hijos menores de 8 a 14 años, por lo que se emitió una Alerta AMBER. Luego de unas horas los adultos fueron arrestados en Baton Rouge, LA, y los niños fueron puestos bajo la custodia del Servicio de Protección Infantil, según las autoridades. Según KHOU 11, la madre de los menores y el novio están acusados de lesiones a un niño y asalto agravado, además de ser acusados de violencia continua contra un miembro de la familia. Durante el interrogatorio, la policía dijo que Duncan admitió haber disciplinado a uno de sus hijos haciéndolo ponerse en una posición de flexión de brazos durante una hora, lo que provocó que las manos del niño se hincharan. El niño también fue obligado a dormir en el piso del armario, la cual estaba bloqueada con tablas para evitar que el niño "escapara" y "robara comida de la cocina". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la policía, Duncan admitió que había sido investigada en el pasado por supuestamente abusar de los niños. La Dra. Whitney Crowson, psicóloga del Centro de Evaluación Infantil de Houston, dijo que los niños que sufren este tipo de abuso pueden recuperarse con la ayuda adecuada a pesar del trauma. "A menudo, pensamos que no hay forma de que puedan superar todo esto, pero los niños son mucho más resistentes de lo que creemos. Realmente, lo que necesitan es un apoyo continuo y constante", sostuvo en declaraciones a KHOU 11.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Dos adolescentes mellizos malnutridos escapan de una "casa del terror" en Texas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.