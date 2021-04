¡Dos hermanos gemelos acuerdan suicidarse, pero antes deciden matar a toda la familia! Seis personas aparecieron hoy muertas en su domicilio de Texas: ésta es la trágica historia de dos hermanos adolescentes que terminaron con la vida de su hermano, sus padres y su abuela. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una familia en Texas enfrentó hoy el final más tétrico que uno pueda imaginar: 6 personas fallecieron por heridas de bala en su hogar de Texas a manos de dos hermanos adolescentes de la misma familia que, después de acordar suicidarse juntos, decidieron terminar también con la vida de todos sus familiares en la casa. Oficiales de policía de Allen fueron avisados durante la madrugada de que habían aparecido seis cuerpos sin vida en una residencia de la calle Pine Bluff Drive: abuela, padres y tres hijos, según reportó la KXAS. "Al parecer, dos de los hijos adolescentes se pusieron de acuerdo para suicidarse juntos y además quisieron llevarse con ellos a todos los miembros de la familia", aseguró el sargento de policía Jon Felty a KRLD-AM. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También comentó que la familia no tenía ningún record o historia de violencia en casa y que la familia al parecer habían inmigrado desde Bangladesh, India. Aunque la policía todavía no desveló sus nombres, un familiar confirmó a KTVT que los dos hermanos gemelos de 19 años se llaman Farhan y Farbin Towhid, quienes presuntamente terminaron con la vida de su hermano de 21, Tanvir Towhid y la de sus padres, Iren y Towhidul Islam, además de la de su abuelita. "Cuando me lo dijeron apenas pude respirar por veinte o treinta minutos" comentó Shawn Ahsan, amigo de la familia. "¿Cómo pudo suceder esto en una comunidad como la nuestra? Somos muy cercanos, nos visitamos constantemente, hablamos… Cenamos juntos, todo eso. Pero en la casa esos niños eran infelices por alguna razón y una cosa llevó a la otra", expresó roto de dolor. El crimen se está investigando y la policía de Allen no contestó todavía a una petición de nuestra hermana anglosajona People solicitando más información al respecto. Descansen en paz.

Share options

Close Login

View image ¡Dos hermanos gemelos acuerdan suicidarse, pero antes deciden matar a toda la familia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.