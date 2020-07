Adolescentes que estaban grabando videos para TikTok encontraron dos cadáveres dentro de unas maletas ¡Qué horror! Unos adolescentes que grababan videos en TikTok se llevaron una terrible sorpresa al encontrar los cadáveres de una pareja dentro de unas maletas. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Unas chicas adolescentes que estaban grabando videos para TikTok cerca del mar hicieron un macabro descubrimiento. Las jóvenes encontraron los cadáveres de una pareja desaparecida en Washington dentro de unas maletas que llegaron a la orilla. La policía en Seattle investiga los asesinatos de Jessica Lewis —de 36 años, quien es madre de cuatro niños— y de su novio Austin Wenner, de 27 años. A ellos pertenecen los cadáveres que las adolescentes encontraron el 19 de junio, envueltos en bolsas de basura y metidos dentro de unas maletas. Image zoom Go Fund Me En un video, una de las adolescentes se ve usando un palo para abrir una de las maletas. La policía de Seattle opina que el video no fue un montaje y no sospechan que las dos chicas que encontraron los cuerpos estuvieron involucradas en los asesinatos. La policía sospecha que Lewis y Wenner fueron asesinados el 16 de junio. Lewis recibió varios disparos mientras que Wenner murió de un solo disparo, según las autoridades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia de la pareja creó una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para pagar una recompensa de $10,000 a quien pueda ofrecer información sobre los asesinatos. "Alguien tiene que saber algo", dijo Gina Jaschke, la tía de Lewis, al canal KING-TV. La policía no ha revelado cuales podrían ser los motivos de este crimen ni si hay sospechosos. El caso sigue bajo investigación. Si tiene información llame a la policía de Seattle al (206) 233-5000.

