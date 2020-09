Adolescente cuenta cómo sobrevivió en un bosque después de que su padre fuera asesinado a sangre fría Mataron a su padre delante de él y se quedó solo en un bosque, pero Jack Gershman, de 15 años, logró escapar de un asesino y sobrevivir. Esta es su conmovedora historia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El doctor y ejecutivo farmacéutico Ari Gershman y su hijo Jack, de 15 años, pensaron que sería una gran aventura irse a manejar por un bosque cerca del lago Lake Tahoe. Al ver a un hombre que se apareció "de la nada" manejando un vehículo cuatrimotor (o ATV) azul, el padre paró su Jeep y le pidió direcciones para salir de allí. Entonces fue cuando se escucharon disparos y Ari cayó de su auto fatalmente herido. Su hijo, Jack Gershman, cuenta en exclusiva a PEOPLE la odisea que vivió tratando de escapar del asesino de su padre. Image zoom SMEETA MAHANTI El adolescente se fue corriendo por el bosque. Llevaba puesto solo una camiseta y unos shorts. "Traté de llamar a la policía pero no tenía recepción en mi celular", recuerda. Entonces escaló una montaña tratando de que su celular funcionara para poder pedir ayuda para su padre. Llamó a la policía y le dijeron que mandarían helicópteros a rescatarlos. Sin embargo, poco después su teléfono celular se quedó sin batería, dejando al menor incomunicado. Image zoom Ari Gershman Cortesía de la familia Gershman Jack estaba atemorizado y cubierto de picadas de mosquitos pero trató de dormir un rato esa noche. Si bien no vio o escuchó los helicópteros, la mañana siguiente el alguacil mandó a varios oficiales con perros entrenados en buscar personas al bosque. Sobre las 4 p.m. del 4 de julio, encontraron a Jack. "Escuché a varias personas llamándome y seguí el sonido de sus voces hasta que me rescataron", recuerda el joven. Image zoom CALIFORNIA DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE El hombre que iba manejando el ATV azul, John Conway, de 40 años, trató de escapar de un puesto de control de la policía, pero fue arrestado. El hombre enfrenta cargos por el asesinato de Ari, entre otros crímenes. La madre de Jack, Paige, contó a PEOPLE que su familia ha recibido una gran muestra de amor y apoyo de la comunidad después del asesinato de su esposo, incluyendo una página de GoFundme que fue creada para recaudar donaciones para Paige y su valiente hijo. Image zoom CALIFORNIA DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE Paige —quien también es madre de Evan, de 16 años y Maci, de 10—es paciente de cáncer y está pasando por un tratamiento de quimoterapia. El dinero recaudado ayudará a pagar los gastos fúnebres de Ari, además de ayudar a su viuda a mantener a sus hijos y pagar sus gastos médicos. Para leer la historia completa busca la nueva edición de la revista PEOPLE.

