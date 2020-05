Un hispano de solo 13 años obtiene cuatro títulos universitarios Su madre cuenta orgullosa la inspiradora historia de su hijo, que empezó a estudiar con solos 11 años en un programa especial de la universidad. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un adolescente se adelantó por mucho al promedio de edad de graduación al obtener no uno, sino cuatro títulos universitarios a los 13 años en el Fullerton College del sur de California. Según medios locales, Jack Rico se convirtió en el estudiante más joven en graduarse de este college ubicado al sur de Los Ángeles, en el que comenzó a estudiar cuando apenas 11 años y en el que completó las cuatro titulaciones en el tiempo récord de dos años. Al preguntársele sobre sus futuros planes, dijo que solo quiere aprender. "Tengo 13 años, así que no quiero apurar todo. Todavía estoy tratando de pensarlo, pero solo quiero concentrarme en aprender en este momento. Eso es lo que me encanta hacer", contó en una entrevista con CNN. Su madre Ru Andrade está orgullosa del increíble logro de su retoño y señaló que siempre supo que su hijo era especial porque a los 3 años pidió visitar la Casa Blanca para su cuarto cumpleaños, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrade contó que su hijo estudió en casa desde el tercer grado debido a que tuvo que sacarlo de la escuela pública por los problemas que afrontaba en el aula. Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta que necesitaba un maestro mejor y decidió inscribirlo en el programa puente de Fullerton. "Cuando tenía 11 años, sabía que necesitaba más desafíos y un mejor maestro que yo. Comenzó tomando una clase y le encantó. Seguía solicitando tomar más y más clases”, explica su madre orgullosa. En su opinión, Jack no es un niño prodigio sino que más bien cuenta con una gran disciplina. "No es un genio, simplemente trabaja muy duro", resaltó la mamá. Tras completar sus estudios en Fullerton, el jovencito recibió una beca completa para estudiar historia en la universidad de Nevada.

