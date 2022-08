Una adolescente muere de un disparo mientras grababa un video para TikTok en Colorado Aaliyah Salazar, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza cuando estaba grabando un TikTok. Las autoridades han efectuado tres arrestos conectados con el caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Colorado confirmaron el arresto de tres personas en conexión con la trágica muerte de una menor de 14 años. El domingo 7 de agosto, la policía de la localidad de Monte Vista respondió a una llamada de urgencia alrededor de las 4:26 de la tarde. Al llegar al lugar del crimen, los agentes encontraron a Aaliyah Salazar en el suelo completamente inconsciente, reportó People. Personal del equipo médico de emergencia fue llamado para auxiliar a la joven, pero a su llegada confirmaron que había fallecido. "No había signos vitales o alguna señal de vida de parte de la víctima", informaron las autoridades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aaliyah Salazar Aaliyah Salazar | Credit: GoFundMe Salazar había recibido un disparo en la cabeza mientras filmaba un vídeo para TikTok. La policía revisó el pietaje capturado por las cámaras de vigilancia de la localidad momentos antes del incidente y logró confirmar que la adolescente bailaba en la presencia de una persona que jugaba con un aparato en sus manos. Tras una ardua investigación, las autoridades arrestaron a Emilano Vargas y dos niñas adolescentes más por el crimen. Vargas es el presunto dueño del arma que acabó con la vida de Salazar. No obstante, sostiene que no se encontraba en su casa donde ocurrieron los hechos. El sospechoso de 21 años enfrenta cargos criminales por supuestamente proporcionar un arma de fuego a una menor, lo cual es un delito grave en el estado de Colorado. Las dos sospechosas están bajo arresto por homicidio culposo y posesión de un arma de fuego, según el canal local KRDO-TV. Una de las jóvenes sospechosas confesó que vio a su compañera "apuntar y disparar" la pistola contra la víctima, de acuerdo a la declaración oficial, según el canal. Familiares de Salazar crearon una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe para ayudar al abuelo de la víctima con los gastos fúnebres. Salazar se había graduado del octavo grado el semestre pasado y se preparaba para iniciar la preparatoria el próximo mes, escribió Jessica Ornelas en la página de donaciones.

