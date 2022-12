Adolescente muere al caer mientras surfeaba sobre un vagón del metro de Nueva York El adolescente de 15 años cayó debajo del tren e hizo contacto con el tercer riel electrificado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Metro de NY Metro de NY | Credit: Guetty Image Un adolescente de 15 años murió al caerse del techo de un vagón del metro de Nueva York en el que estaba surfeando, según comunicaron las autoridades. El incidente tuvo lugar el jueves sobre las 11:30 a.m., cuando el adolescente, de quien no se ha revelado su identidad, surfeaba en el tren de la línea J que se dirigía al puente de Williamsburg, Brooklyn de acuerdo con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. El comunicado de las autoridades detalla que el adolescente cayó debajo del tren e hizo contacto con el tercer riel electrificado. Cuando los agentes llegaron el lugar, el adolescente fue declarado muerto. En las últimas jornadas se han viralizado varios videos de jóvenes que acostumbran a surfear en el metro de Nueva York, y este no ha sido el único final trágico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de junio otro adolescente de 15 años resultó gravemente herido después de golpearse la cabeza mientras surfeaba en el metro de la ciudad. Cuando el tren entró en la estación, se golpeó la cabeza con "un objeto desconocido" y sufrió un "traumatismo craneal severo", dijo la policía. En agosto, otro menor perdió un brazo mientras surfeaba en el metro.

