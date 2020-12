Close

Un adolescente de 17 años recién confesó que mató a su madre después de discutir con ella sobre sus malas calificaciones en la escuela. El incidente ocurrió en Florida en el 2018. Gregory Ramos tenía 15 años cuando estranguló a su madre Gail Cleavenger, de 46 años, tras discutir porque un maestro le dio una "D" en una clase. El joven irá a la cárcel por 45 años, reportó el diario Orlando Sentinel. Ramos vivía con su madre en DeBary y se declaró culpable de asesinato en primer grado. El joven será sentenciado el 22 de enero. Según las autoridades, el cadáver de Gail Cleavenger fue encontrado enterrado debajo de una fogata en una iglesia. Ramos llamó al 911 en noviembre del 2018 un día después de matarla y le dijo a la policía que su madre estaba desaparecida después de un robo en su casa. Sin embargo, los detectives sospecharon que no estaba contando la verdad porque el joven tenía arañazos en el rostro. Image zoom Credit: Volusia County Florida Corrections SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El adolescente, con la ayuda de dos amigos —Dylan Ceglarek y Brian Porras, ambos de 17 años, quienes también enfrentan cargos criminales— destrozó entonces su casa y creó un desorden para hacerle creer a la policía que habían sido víctimas de un robo. Image zoom Gail Cleavenger | Credit: Facebook/Volusia Sheriff's Office El alguacil Mike Chitwood del condado de Volusia describió al adolescente como "una persona sin alma" y un "sociópata". Ramos le confesó a los investigadores que le había tomado 30 minutos estrangular a su madre. Su abogado Matt Phillips asegura que el joven sabe la gravedad de sus acciones. "Él está extremadamente arrepentido", dijo Phillips al diario Daytona Beach News Journal.

