Adolescente logró escapar de su secuestrador usando una seña que aprendió en TikTok para pedir ayuda Una adolescente de 16 años que había sido secuestrada por un hombre de 61 años logró escapar al pedir ayuda usando una seña que aprendió en TikTok. Los detalles de su rescate. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una adolescente usó una seña que aprendió en TikTok para pedir ayuda y escapar de su secuestrador. La joven de 16 años había sido reportada como desaparecida en Carolina del Norte y fue rescatada gracias a un gesto de S.O.S. que hizo con la mano. James Brick, de 61 años, el hombre que la secuestró, fue arrestado. Una persona que iba manejando detrás del auto de Brick llamó al 911 tras ver a una joven dentro de su vehículo haciendo gestos con la mano a través de la ventanilla del carro. Esta seña significa "necesito ayuda—violencia doméstica— y se hizo viral en TikTok. El chofer que vio a la adolescente —que "parecía estar angustiada"— llamó a la policía y continuó siguiendo el carro de Brick, dándole información a las autoridades sobre el paradero del auto. Los detectives del condado de Laurel entonces detuvieron el tráfico para poder rescatar a la joven, cuya desaparición había sido reportada por sus padres. Según las autoridades, Brick tenía un teléfono celular con imágenes que mostraban a una "joven menor de edad de manera sexual". James Herbert Brick James Herbert Brick | Credit: Laurel County Sheriff's Office El hombre viajó con la adolescente por Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky y Ohio, y la joven secuestrada intentó llamar la atención de otros choferes en la carretera con sus señas, pidiéndoles de manera silente que llamaran al 911. La identidad de la menor de edad no ha sido revelada. Brick está en la cárcel con una fianza de $10,000 y tendrá que presentarse en la corte el martes. No se sabe si tiene un abogado que lo represente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sign for help Sign for help | Credit: CANADIANWOMEN.ORG/SIGNAL FOR HELP Respondiendo a un aumento en casos de violencia doméstica en casa durante la pandemia, la organización Women's Funding Network lanzó una campaña llamada "haz una seña para pedir ayuda", donde enseñaban cómo hacer una seña con la mano para alertar a otros de que la persona estaba en peligro y necesitaba asistencia. La seña, que se hace con una sola mano, consiste en levantar la mano con la palma hacia afuera, luego meter el pulgar hacia adentro de la palma, dejando los otros cuatro dedos levantados, y finalmente cerrar los otros cuatro dedos, cubriendo el pulgar. Es una manera silente de decir "necesito ayuda". Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia doméstica llama a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible 24/7 en más de 170 idiomas.

