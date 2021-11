Adolescente hispano murió tras ser impactado por una bala perdida mientras jugaba videojuegos en su casa La familia de Iran Moreno-Balvaneda, de 13 años, llora su muerte. El adolescente murió tras ser impactado por una bala perdida mientras jugaba videojuegos en su habitación en su casa en California. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una familia hispana está destrozada y llora la muerte de Iran Moreno-Balvaneda, de 13 años. El adolescente murió tras ser impactado por una bala perdida mientras jugaba videojuegos en su habitación. La tragedia ocurrió en su casa en Pasadena, California, reporta PEOPLE. La familia Balvaneda creó una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para ayudar a pagar los gastos del funeral de Iran. El dramático incidente ha conmocionado a la comunidad. "Con el corazón roto, compartimos la trágica e inesperada pérdida de nuestro amado Iran Moreno," escribió la familia en esta página. "Iran era un hijo, hermano, nieto, sobrino, primo y amigo, de 13 años, con un futuro brillante por delante. Iran era un alma dulce y amorosa que llevaba su corazón en la manga y trataba a la gente con una dulzura y una ternura que eran únicas". Oficiales del departamento de policía de Pasadena respondieron a una llamada de emergencia sobre las 6:12 p.m. el sábado, cuando Iran fue impactado por una bala perdida. El adolescente estaba jugando videojuegos en su habitación cuando se escucharon de tres a cinco disparos cerca de la casa. Al menos una de estas balas entró por la ventana y mató al estudiante, reportó el canal local KABC-TV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Iran Moreno-Balvaneda Credit: GoFundMe Los paramédicos intentaron salvarlo y fue llevado al hospital, donde fue pronunciado muerto, según las autoridades. La policía está investigando el caso y buscando al responsable del tiroteo. Las autoridades piden ayuda a la comunidad y de posibles testigos para resolver este crimen. Aún no se ha revelado un posible motivo o si hay sospechosos, y la investigación sigue en desarrollo. Familiares, amigos y miembros de la comunidad han llevado flores y velas a las afueras de la casa de Iran. Se realizará una vigilia en su honor el lunes a las 5 p.m. en Villa-Parke Community Center en Pasadena, reportó KABC-TV. Que en paz descanse.

