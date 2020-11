Close

Adolescente hispano muere tras apuñalarse a sí mismo en el cuello Cuando agentes se acercaron al punto de la colisión encontraron a una mujer y a su hijo "cubiertos en sangre". Cuando se acercaron a ella la mujer les dijo que su hijo "quería matarla". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía del condado de Prince George, en Maryland, está tratando de determinar qué es lo que orilló a Anthony Percy Lujan, un adolescente hispano de 17 años, a atacar a su madre y luego apuñalarse múltiples veces a sí mismo para luego fallecer. Los hechos ocurrieron este domingo por la mañana en el barrio de Oxon Hill. Hacia las 12:06 a.m. oficiales respondieron a un accidente vial en el cruce de Indian Head Hwy and Livingston Rd, según se dijo por medio de un comunicado de prensa de la policía de Prince George. Cuando agentes se acercaron al punto de la colisión encontraron a una mujer y a su hijo "cubiertos en sangre". Cuando se acercaron a la mujer ella les dijo que su hijo "quería matarla". La madre explicó que viajaban en su auto y de pronto su hijo comenzó a actuar de "manera errática apuñalándola varias veces" con un objeto no especificado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El muchachito logró salirse del auto e intentó cruzar la calle para meterse a otros carro. Policías intentaron convencerlo de que se apaciguara y fuese con ellos, lo cual inicialmente sucedió pero luego el muchacho "se tornó agresivo y empezó a atacar a los oficiales" que lo sujetaron usando gas paralizante antes de meterlo a una patrulla y lo esposaron. Lamentablemente, ya en el interior del carro notaron que el muchacho tenía dos heridas profundas en el cuello y que empezaba a sangrar. De inmediato le soltaron las esposas para darle primeros auxilios. El muchacho, que era residente de Fort Washington, en Maryland, fue llevado de urgencia al hospital Fairfax Inova, donde una hora después falleció.

