Adolescente brasileña acusada de matar a su hermana embarazada y arrancarle bebé del vientre

Una adolescente brasileña de 13 años está acusada de matar a puñaladas a su hermana embarazada para robarle el bebé que llevaba en su vientre. Según The Sun, la joven mató a sangre fría a su hermana Fabiana Santana, de 23 años, golpeándola también con un tubo de acero, para robarle su hijo y dárselo a otra mujer. La adolescente supuestamente también ahogó a su sobrino Gustavo, de 7 años, tirándolo a un río y apedreándolo, porque el niño intentó salvar a su madre del brutal ataque. "Este es un crimen que ha dejado en shock hasta a los policías más experimentados porque hay evidencia de que fue premeditado", dijo el jefe de la policía Leisaloma Carvalho al diario. La joven dijo a las autoridades que había cometido el crimen por venganza, ya que acusó al esposo de su hermana de abusar de ella sexualmente, y a su hermana de no creerle y de tratarla mal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Getty Images La joven acusada planeaba darle su sobrino recién nacido a otra mujer, Catia Rabelo, de 35 años, quien había fingido estar embarazada para que su pareja no la abandonara. Según las autoridades, el hijo de Rabelo, un joven de 15 años, ayudó a la adolescente a matar a su hermana y sobrino. Las autoridades encontraron al bebé vivo, bajo el cuidado del hijo de Rabelo. El recién nacido está recibiendo cuidados médicos en un hospital local. Ambos adolescentes están en la cárcel y enfrentan cargos de doble homicidio.

