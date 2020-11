Close

Adolescente de Massachusetts lleva semanas desaparecida y quien sabría su paradero ha muerto El sospechoso de la desaparición de la joven Jalajhia Finklea, de 18 años, abrió fuego contra las autoridades en el momento en que intentaban arrestarlo y acabó siendo abatido por la policía. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Massachusetts continúan la búsqueda de Jalajhia Finklea, quien fue vista por última vez el pasado 20 de octubre montándose al auto de Luis Zaragoza. Desde entonces, a la miembro de la Ttibu Mashpee Wampanoag no ha regresado a casa. De acuerdo a reportes policiales, la chica de 18 años se encontraba embarazada al momento de su desaparición y se teme por su salud y la del bebé. Pero la persona que supuestamente la vio por última vez se ha llevado su paradero a la tumba. En un intento por localizar a la chica, la policía intentó localizar a Zaragoza, de 37 años y quien también usa el nombre de Luis Barbosa, ya que era la única persona de interés debido a que fue el último en ver con vida a la joven, según la cadena CBS. Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades le siguieron el rastro a Zaragosa hasta Texas y la Florida, pero en los vídeos de vigilancia en que aparecía jamás captaron a la joven con él. No obstante, intentaron detenerlo bajo sospecha de la desaparición. Pero cuando los agentes trataron de llevar a cabo la detención, el sospechoso abrió fuego contra los agentes, que se vieron forzadas a defenderse y acabaron abatiéndolo. En el momento del tiroteo, la policía de New Bedford, MA, iba camino de la Florida para arrestar a Zaragoza bajo cargos de secuestro y robo. “Durante la investigación, la policía pudo localizar el teléfono de la señorita Finklea aproximadamente a cinco millas de donde tuvo el primer contacto con el vehículo del sospechoso. Desde entonces, la policía había estado intentado localizarla junto al sospechoso”, comentó el fiscal estatal a cargo del caso en un comunicado, según People. Image zoom Credit: Facebook Tras la muerte del sospechoso, las pistas del paradero de la joven se han reducido al mínimo, así que las autoridades han apelado a la ayuda del público para localizarla. Cualquiera con información se le pide llamar a la policía de New Bedford al (508) 991-6360.

