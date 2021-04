Un adolescente de California acusado de matar a puñaladas a un madre y a su hija de 8 años Tras cinco semanas de investigación, el supuesto responsable de las muertes está finalmente bajo arresto y deberá enfrentar la justicia por los crímenes. ¿Qué supuestamente lo llevó a matar? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades confirmaron el arresto de un joven sospechoso de asesinar a una madre y su hija de 8 años en su hogar de Rancho Cucamonga, CA. Luego de cinco semanas de ardua investigación, agentes del sheriff del condado de San Bernardino dieron con el paradero de Jacob Allen Wright, de 19 años, supuesto responsable de apuñalar a las dos víctimas mortales y a una tercera persona – aparentemente amiga de las fallecidas, de 38 años - que sobrevivió a las heridas, de acuerdo a People. "Casi quieres pensar que fue un trabajo interno, o que él [el asesino] conocía a alguien", comentó a la cadena CBS el vecino de las víctimas Sidney Stephens. "Da bastante miedo saber que una casa al azar fue elegida. Pudo haber sido cualquiera de nuestras casas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacob Allen Wright Jacob Allen Wright | Credit: SAN BERNARDINO COUNTY SHERIFF El pasado 8 de marzo, las autoridades locales encontraron a Jia Jia, de 44 años, y a su hija Ruby Meng, de 8, sin vida con múltiples heridas en el cuerpo. Inmediatamente iniciaron una investigación para dar con el responsable. Sin suficientes pistas, recurrieron al FBI, que a través de pruebas de ADN identificaron a Wright como el posible asesino. Agentes del sheriff le presentaron una orden de registro de su hogar, donde obtuvieron suficiente pruebas para su detención, según las autoridades. Luego de un extenso interrogatorio, el joven fue arrestado bajo cargos de asesinato e intento de asesinato. Hasta el momento, las autoridades no han encontrado relación entre las víctimas y el joven, por lo que ignoran el motivo que llevó a Jacob a quitarles la vida. No obstante, confirmaron que actuó solo y que no existen otros sospechosos, según People. "[Ruby] era una niña adorable, muy amistosa, energética, siempre dispuesta a platicar y saludar", relató su vecino.

