Una adolescente en Florida muere de coronavirus dos días después de cumplir 17 años ¡Qué triste! Dos días después de cumplir 17 años, Carsyn Davis, una estudiante de escuela secundaria en Fort Myers, murió por complicaciones de salud tras contagiarse del coronavirus. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carsyn Davis, una estudiante de la escuela secundaria Cypress Lake en Fort Myers, Florida, murió dos días después de su cumpleaños número 17. La joven tenía el coronavirus y murió el martes en la tarde por complicaciones de salud. "Estamos increíblemente tristes de que murió tan joven, pero nos reconforta saber que ya está libre de dolor", dice un mensaje que sus seres queridos publicaron en la cuenta de Facebook de la adolescente. "El cielo ha ganado un ángel". Según este mensaje de la familia, Carsyn llevaba desde los 2 años batallando con problemas de salud, como cáncer y un raro desorden autoinmune por el que tuvo que someterse a años de visitas a doctores y tratamientos. "Perdió a su papá cuando tenía 10 años. Pero ella sobrevivió todo eso, sin nunca quejarse o enfocarse en ella misma. Si bien el COVID-19 la atacó y batallaba para poder respirar, nunca derramó una lágrima, nunca se quejó o expresó sentir miedo". Image zoom Carsyn Davis Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos y ayudar a su familia a afrontar los gastos médicos. Según la información en esta página, Carsyn fue llevada al hospital el 19 de junio y dos días después, el día en que cumplió 17 años, su familia se enteró de que fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos en condición crítica. La joven tuvo que usar un respirador y al siguiente día fue llevada en un helicóptero de emergencia a otro hospital para comenzar una terapia de oxigenación por membrana extracorpórea con la que esperaban salvar su vida. Tristemente falleció dos días después de su cumpleaños. La orquesta de su escuela le rindió tributo en su página de Facebook, recordándola. "Nos rompe el corazón la pérdida de una jovencita que traía tanta luz al mundo", dice el mensaje de los músicos de su escuela. Image zoom Carsyn Davis Facebook Florida es uno de los estados que ha visto un aumento dramático en casos positivos de coronavirus en semanas recientes. La mañana del jueves, The New York Times reporta que hay al menos 109,006 de casos confirmados en el estado y al menos 3,280 muertes. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

