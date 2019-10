Niño de 12 años mata a golpes y abusa sexualmente de una niña de 9 que tenía autismo Un adolescente de 12 años abusó sexualmente y luego mató a una niña de 9 años con autismo. La masacró a golpes. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Brasil se encuentra conmocionado por el horrible crimen cometido por un niño de 12 años que abusó sexualmente de una niña de 9 años que tenía autismo y luego la mató a golpes en un parque de Sao Paulo. La víctima Raíssa Capelli desapareció el domingo tras acudir a una fiesta juvenil realizada en el Centro Cultural Unificado de Anhanguera, un suburbio de dicha localidad. Su cuerpo fue encontrado a unas dos millas del lugar en el parque municipal. La menor había sido estrangulada y estaba amarrada a un árbol. Su cuerpo mostraba señales de abuso sexual y había sido masacrado a golpes con una rama. Investigaciones posteriores revelaron un video de seguridad tomado hacia las 12:38 PM de ese día que mostraba a Raíssa caminando de la mano del sospechoso. Ambos niños vivían en la misma calle y se conocían, apunta el Daily Mail. La policía interrogó entonces al presunto verdugo de la menor quien fue incluso la persona que avisó a la policía de la presencia del cadáver en el parque. Al ser cuestionado cayó en contradicciones y finalmente confesó el crimen. “No dio ninguna razón. Es muy escueto a la hora de dar información, no mostró tristeza”, explicó incrédulo Luiz Eduardo de Aguiar, detective encargado del caso en una conferencia de prensa ofrecida este miércoles en Sao Paulo. “Fueron a pie, jugaron un poco y después él la agredió, la empujó contra un árbol y amarró su cuello”. Polícia investiga a morte de uma menina de 9 anos que desapareceu de uma escola na zona norte de SP. O principal suspeito é um estudante que encontrou o corpo em um parque. Raíssa Caparelli Dadona sumiu domingo, durante uma festa na escola municipal em que estudava.#FocoEmVocê pic.twitter.com/IjKs2htvaT — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) October 1, 2019 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esta tragedia me ha arrancado el corazón”, confesó Rosevânia Capelli, madre de la niña a Record TV en Brasil. “Raíssa era una niña dulce, dócil. Poque tenía autismo era asustadiza y tímida y no entraba en contacto con extraños”. “Esta es una tragedia” conicidió de Aguiar durante la conferencia de prensa señalando que la niña y su familia eran de bajos recursos y que justamente la pequeña Raíssa acudía a las fiestas del centro cultural porque eran gratis. El sospechoso se encuentra detenido provisionalmente en un centro para menores mientras se le realizan estudios psicológicos. Advertisement EDIT POST

