Aaron Trejo, de 17 años, se declaró culpable el miércoles del brutal asesinato de una joven porrista embarazada, reportó New York Post. El adolescente confesó haber matado a Breana Rouhselang, de 17 años, y al bebé que ella esperaba, informó el canal WSBT-TV. El crimen ocurrió en diciembre del 2018 en Indiana. Trejo, quien jugaba fútbol americano en su escuela secundaria, dijo a las autoridades que había discutido con Breana sobre el bebé que ella esperaba, que era hijo suyo. Image zoom St. Joseph County Prosecutor's Office Según reportes, Trejo no quería convertirse en padre a tan temprana edad y quería que la joven abortara, por lo que supuestamente se enojó cuando Breana le confesó que esperaba un hijo ya cuando su embarazado era avanzado. La última vez que vieron viva a Breana fue la noche anterior en su hogar de Mishawaka, pero salió sobre las 11 p.m. para hablar con el padre de su hijo por nacer y nunca regresó, dice una declaración jurada del arrestado obtenida por PEOPLE. Image zoom Go Fund Me SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tomé acción, yo le quité la vida", dijo Trejo al detective Gery Mullins de South Bend, según documentos oficiales obtenidos por Fox News. El estudiante también confesó, según las autoridades, que había desechado el cuerpo sin vida de Breana en un contenedor de basura detrás de un restaurante. Cuando la policía revisó los alrededores de la casa de Breana, encontraron sus espejuelos, un casquillo de media ensangrentado y otros rastros de sangre. Esto los llevó a descubrir el cadaver de Breana en un basurero en esa zona, según documentos oficiales. La joven tenía 6 meses de embarazo cuando fue asesinada. Trejo podría pasar hasta 80 años en prisión si es encontrado culpable durante su juicio, que inicia en enero.

